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U-Sport台北樂運動計畫執行欠佳 推第2波申請

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
台北市長蔣萬安兌現運動政見，9月推出「U-Sport台北樂運動計畫」，限量2萬份1500U幣卻不到1萬人登記。本報系資料照／記者黃義書攝影
台北市長蔣萬安兌現運動政見，9月推出「U-Sport台北樂運動計畫」，限量2萬份1500U幣卻不到1萬人登記。本報系資料照／記者黃義書攝影

台北市長蔣萬安兌現運動政見，推出「U-Sport台北樂運動計畫」，9月7日至14日開放登記限量2萬份1500U幣，北市議員林延鳳發現僅8千多人登記，且符合資格者只占3成5，執行率堪憂，體育局表示，不少民眾反映登記期太短，近期將公告第2波申請方式，加強行銷宣傳。

U-Sport計畫鼓勵台北市民加入運動行列，透過兩方案，提供市民兌換運動場館體適能、游泳池或專案體驗課程使用，「1500U免費動」開放23至64歲者登記，限量2萬份1500U幣折抵運動消費；「5U樂集點」為7歲以上市民每日運動可集點5U幣，限量80.2萬份。凡完成12次運動者，可額外獲60U幣。

林延鳳發現，「免費動」方案僅8615人登記，符合年齡資格者7123人，占預期量35.62%，成效不到去年「熊好運動券2.0」使用率72.6%的一半，並點出客群不明、宣傳不力、誘因不足，恐是市民參與意願低的主因。

她說，2個月無法看出計畫成效，對於體育局這筆追加預算3521萬元的執行率堪憂，在拿不出具體成效前，建議體育局應將明年該案1億2555.7萬元預算撤案，觀察今年實施狀況後，明年再以追加預算提出完整配套。

體育局表示，宣傳管道多元，除了9月7日上午開實體記者會，也在市府、體育局及運動中心網站發布活動公告，甚至在相關場所張貼海報、設活動立牌，同步「我是台北人、台北運動吧、運動中心、市府Line@」等臉書、社群媒體行銷。

體育局坦言，僅8千多人響應不如預期，不少民眾反映登記期太短，目前已規畫第2波登記，近期將對外公告申請方式，也會在線上線下各種行銷管道與活動，加強行銷宣傳，後續規畫階段性擴大場館及使用範圍，激勵民眾培養運動習慣。

運動 體育

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