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社宅輪候制 新北盼制度統一

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
中央政府2025年推行社宅「輪候制」，圖為新店央北社宅。示意圖／新北住都中心提供
中央政府2025年推行社宅「輪候制」，圖為新店央北社宅。示意圖／新北住都中心提供

為推動居住正義，中央及地方政府陸續興辦社宅，但都是要等社宅完工後，才開放民眾登記抽籤，雖可一次申請多處社宅，但也未必會抽中。中央預計在2025年推動「輪候制」，新北市城鄉局表示，希望制度統一，讓民眾清楚規定。議員認為，社會住宅供給量要足夠，是輪候制能否成功的關鍵因素。

社會住宅推動聯盟認為，中央應仿效國外推動「輪候制」，民眾評估自身需求登記社宅，政府可以依照民眾需求持續興建，並以需要的程度排序通知入住。中央表示，預計在2025年推動「輪候制」。

新北市城鄉局表示，目前中央已與地方政府都已在研究評估，雖然國外輪候制已推動多年，但因應社宅存量與國情的差異，還需花時間找出適合台灣各縣市的做法，也希望中央、地方制度一樣，才能讓民眾比較清楚相關規定。

另外，由於新北與桃園、台北、基隆等縣市的邊境銜接，有多個跨縣市生活圈，包含林口龜山、鶯歌八德、汐止南港等區域。城鄉局表示，新北提出跨縣市輪候構想，希望讓民眾可以跨縣市等候社宅資源，除了多點選擇，也提供更多便利性。

市議員江怡臻表示，新北市有相當的社宅興建基礎，已完工和興建中達1.1萬戶，社會住宅供給量是輪候制成功關鍵之一。新北市長侯友宜也已提出支持輪候制，如能從中央角度推動社會住宅，社宅輪候制相信能夠實現；至於跨縣市輪候制，同一生活圈但不同縣市的人能更容易入住，自己非常支持。

黃小姐表示，現在房租越來越高，社宅可以降低負擔，但現在中籤率都不高，推行輪候制，是否能排到社宅也覺得不樂觀，以國外為例，也是要等待一段時間，要接獲社宅管理單位通知才可住社宅，她認為差異不大。

社宅 社會住宅

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