影／淡海輕軌旁雜草長太快 民眾虧：還以為輕軌開進叢林

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導

夏季雨水豐沛，雜草生長快速且濃密，容易孳生蚊蟲，新北市議員鄭宇恩指出，近期淡水民眾紛紛反映，多處雜草生長快速缺乏維護，已經影響到行車安全，市府應檢討撥補予區公所、清潔隊的養護經費。

有民眾拍攝了一段搭乘淡海輕軌的影片，影片中窗外的雜草濃密、高過窗戶，民眾虧「還以為淡海輕軌開進叢林了」，也有民眾反映，候車亭左右兩邊的樹穴雜草高度幾乎達到腰部，進出候車亭難以避開雜草。最嚴重的還是接近路口處樹穴，以及輕軌高架段下方的雜草，幾乎要遮蔽行車視線，影響市民通行安全。

鄭宇恩指出，近年淡水區增加許多交通建設及公園，無論是道路附屬設施或是公園、綠帶的草木維護範圍大幅增加，清潔隊和公所卻沒有足以對應的維護經費，難以因應季節需求增加維護頻率。

鄭宇恩表示，淡海輕軌軌道範圍的中央分隔島及高架橋下草木，也是淡水區公所負責，但區公所已經負擔所有中央分隔島及公園的植栽維護，甚至還要進入軌道範圍清除雜草，擔憂難負荷業務量，維護過程的專業和安全也令人產生疑慮。

鄭宇恩強調，夏季是草木快速生長期，維護頻率應因應季節來做調整，市府應提升撥補予公所及清潔隊的養護經費，保障市民安全同時也維護市容、提升居住品質。

淡水區公所表示，原本軌道旁的雜草是由輕軌公司處理，由於廠商在7月合約到期後，管理權轉移給公所，因為有空窗期，加上要配合輕軌公司，避開列車行駛時間，才有辦法修剪，已在協調，近期會盡快進場修剪。

新北市議員鄭宇恩指出，近期淡水民眾紛紛反映，多處雜草生長快速缺乏維護，已經影響到行車安全，市府應檢討撥補予區公所、清潔隊的養護經費。圖／鄭宇恩提供
新北市議員鄭宇恩指出，近期淡水民眾紛紛反映，多處雜草生長快速缺乏維護，已經影響到行車安全，市府應檢討撥補予區公所、清潔隊的養護經費。圖／鄭宇恩提供
新北市議員鄭宇恩指出，近期淡水民眾紛紛反映，多處雜草生長快速缺乏維護，已經影響到行車安全，市府應檢討撥補予區公所、清潔隊的養護經費。圖／鄭宇恩提供
新北市議員鄭宇恩指出，近期淡水民眾紛紛反映，多處雜草生長快速缺乏維護，已經影響到行車安全，市府應檢討撥補予區公所、清潔隊的養護經費。圖／鄭宇恩提供

淡海輕軌 淡水

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