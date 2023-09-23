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7300萬翻新改建 士林地下美食區10月暫停營業

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導

台北市士林市場地下美食區吸引不少國內外觀光客前來，近年因為空調設備老舊、動線規劃等問題，台北市市場處將於10月2日起啟動整修工程，並暫停對外營業，預計2024年6月完工。公有零售市場科長藍沛彤表示，改建後的格局以百貨公司美食街設計，提供用餐座位區，工程費用約7300萬元。

士林市場地下美食區從2011年啟用至今，尚未有大規模改建，裏頭共有96間攤商，網羅生炒花枝羹、蚵仔煎、鐵板燒、大餅包小餅等各式熱炒美食。不過，藍沛彤說，幾年前疫情衝擊下，國際觀光旅客銳減，加上冷氣空調等設備面臨汰換更新，因此今年著手翻新。

她說，空調設備之外，地下室內裝的天花板、地板、整體攤商格局將煥然一新，形容之後完工會類似百貨公司美食區，增設共食區域，攤商採兩倆合併，數量不變，而靠近基河路的樓梯也會增設電扶梯，經費總計約7300萬元。

藍沛彤說，工程於10月中旬動工，預計2025年6月完工，地下一樓整修期間，一樓的士林市場早市、晚市仍維持正常營業。早市營業時間為周二至周日上午六點到下午一點；晚市為周一至周日下午五點到凌晨一點。

士林市場自治會長林天來也說，期待透過這次整修工程，提供完善舒適的用餐空間，攤商也會重新調整商品，讓消費者再度蒞臨士林市場地下美食街。

士林市場地下美食區改建，將在基河路上新設電扶梯。圖／台北市市場處提供
士林市場地下美食區改建，將在基河路上新設電扶梯。圖／台北市市場處提供

美食 格局 夜市

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