別停！永和四號公園旁25日機車退騎樓 最高罰1200元

新北市永和區四號公園周邊陸續增設行穿線及相關標誌、標線，交通局表示，安樂路（永貞路至得和路）自本月25日起將實施機車退出騎樓，已派員張貼宣導貼紙並持續規畫、管理路邊停車位，警察局也將配合執法取締，違規者可依道路交通管理處罰條例第56條第1項第4款，最高可罰1200元。

交通局長鍾鳴時表示，四號公園旁的安樂路（永貞路至得和路）因鄰近捷運永安市場站，出入搭乘捷運的人潮多，為配合捷運生活圈友善步行計畫，將自下周一實施機退，恢復安全、舒適的通行空間。

交通局已派員張貼宣導貼紙，警察局也將配合執法取締，交通局表示，提醒機車騎士遵守機車停放規定，將機車停放在機車停車格，違者可依道路交通管理處罰條例第56條第1項第4款，罰600元至1200元。

鍾鳴時表示，四號公園周邊4個主要路口已增設螢光底的「當心行人」及速限30的標誌，提醒駕駛減速慢行；另周邊行穿線更加寬至3公尺，並視通行需求增設行穿線，捷運站出口的行穿線也擴大並增加綠底；周邊11處路口的行人號誌也全面建置行人早開5秒至20秒，另安樂路與得和路口的行人專用時相，也延長秒數。

交通局表示，公園往返捷運站之間的行人通行環境，目前中和路400巷已有實體人行道，新興街也有標線型人行道，另中和路350巷在地面增加新式「當心行人」圖示；378巷也將增設標線型人行道，將全面打造行人友善環境示範區。