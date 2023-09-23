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因應二重重劃區開發人口看漲 新北今增建校園地下停車場

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市副市長陳純敬(中)主持興穀國小操場興建地下停車場開工典禮，期許本工程如期如質完工，紓解當地停車需求，創造優質的生活環境。圖／新北市工務局提供
新北市副市長陳純敬(中)主持興穀國小操場興建地下停車場開工典禮，期許本工程如期如質完工，紓解當地停車需求，創造優質的生活環境。圖／新北市工務局提供

新北市三重區擁有38.2萬人口，每平方公里佔2萬多人，人口及車輛密度高，因新北第二行政中心園區及二重重劃區正緊鑼密鼓建設中，預估該區未來停車空間需求增加，三重興穀國小操場今動工興建地下停車場，議員顏蔚慈期盼工程能如時如期完成，避免延宕影響校園。工務局表示，期許工程如期如質完工，紓解當地停車需求。

三重區面積16.32平方公里，但有38.2萬人口居住在此，人口密度高車輛也多，停車位供不應求，因應興建中三重第二行政中心，完工後將帶來大量洽公人潮；附近二重重劃區也陸續發展，商業開發活絡將有大量停車需求。

新北市府為此將興穀國小校舍操場下方共構興建地下停車場，工程經費約7億5千萬餘元，規劃可提供329格汽車位及70格機車位，全區為智慧停車場並預留電動樁車位，整體工程預計2025年8月完工啟用。

市議員顏蔚慈表示，開發中的二重重劃區未來停車及其他公共需求劇增，市民樂見興穀國小結合運動場地及地下停車空間，但期盼工程能如時如期完成，避免延宕影響校園。而三重舊市區同樣需要停車設施卻都嚴重延宕，市府應盡速推動，以利平衡都市發展。

新工處長王益翔說，興穀國小改建工程的目標是建構安全學習環境、提昇公共服務及多元休憩場所，地下停車場是透過校地退縮引進自然通風採光的下沉式廣場，和周邊環境結合一改過去停車場封閉的刻板印象，同時也創造人行友善街角廣場，兼具滿足民眾停車需求及駐足休憩的最佳環境。

興穀國小操場興建地下停車場透過校地退縮，引進自然通風採光的下沉式廣場，和周邊環境結合一改過去停車場封閉的刻板印象。圖／新北市工務局提供
興穀國小操場興建地下停車場透過校地退縮，引進自然通風採光的下沉式廣場，和周邊環境結合一改過去停車場封閉的刻板印象。圖／新北市工務局提供
三重興穀國小操場興建地下停車，緩解周邊道路停車空間不足問題，地面上則將增設興穀國小操場及棒球練習場，讓學童有完整運動空間也讓棒球隊有專屬訓練場所。圖／新北市工務局提供
三重興穀國小操場興建地下停車，緩解周邊道路停車空間不足問題，地面上則將增設興穀國小操場及棒球練習場，讓學童有完整運動空間也讓棒球隊有專屬訓練場所。圖／新北市工務局提供

停車場 重劃區 新北

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