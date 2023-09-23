蔣萬安上任首度視察社子島 自救會批：停止無意義作秀

台北巿長蔣萬安上午前往北投焚化爐觀景台，鳥瞰社子島現況及北投士林科技園區發展樣貌，並聽取地政局社子島開發願景簡報，隨後赴社子島，了解及關心開發案進度，受到部分支持開發的居民熱烈歡迎。不過，也有社子島居民知道蔣萬安要來，一早就擺抗議標語「反對財團炒地皮」自救會人員則是在蔣萬安抵達前被勸離。

蔣萬安抵達社子島坤天亭，受到支持開發的居民、團體夾道歡迎，紛紛上前說「這次看你了 、拜託市長」居民高喊「加速開發」部分區段徵收戶、安置戶也穿上背心，頻頻說「謝謝市長來聽我們心聲」。

也有反對開發的社子島居民，知道蔣萬安要來視察，一早就擺出抗議標語，居民活動中心前擺放著不少「反對財團炒地皮」、「九大聚落全數保留」的標語。

社子島自救會發言人李華萍表示，北市府大動作前往北投焚化爐景觀台聽取社子島簡報的簡報，去到社子島還直播，作秀意味滿滿，卻不願真正面對反對「生態社子島」居民的訴求，落實當初市長選舉期間「由下而上」的溝通模式的承諾。

她指出，去年9月28日在內政部進行區段徵收的範圍及抵價地比例審議時，委員已明確指出請市府加強說明開發目的的公益性及必要性、聚落範圍落差、研議重新檢討原訂定剔除原則。

李華萍說，日前雖然市府聯繫，希望自救會協助安排居民與市長會面，但市府所提方案卻依然遵循「生態社子島」計畫而行，根本無意與地方溝通討論，也難以達成保存聚落的訴求，也因此自救會不願配合市府營造有來「溝通」假相。