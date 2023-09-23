大直損鄰案無拆屋安全計畫書 蔣萬安：要求基泰提出

「基泰大直」建案因施工不當造成鄰近民宅塌陷，其中25戶重災戶將在9月25日起強制拆除。台北市議員陳怡君上午舉行記者會，揭露基泰公安事件前1至3天監測報告顯示，工地、民房下陷，基泰早知道，且市府25日拆屋，竟無拆屋安全計畫書，基泰計畫書被退回重改重審。蔣萬安上午視察社子島受訪指出，會盡快要求基泰提出拆除計畫。

蔣萬安說，市府希望能夠結盡速將塌陷的建物拆除，相關的監測資料，已移送政風以及檢調，司法已介入調查，如有不法一定依法究辦，絕不寬貸。

對於基泰的窗口，市府持續找不到人？蔣萬安說，一定強力要求基泰負起責任，都發局召開說明會，以及隔天法務局召開的說明會，都要求基泰人員出席 ，接下來市府會持續要求基泰負起該負的責任。

蔣萬安說，包括相關附近住戶已鄰損、還有受損的部分，也都請技師公會已經列冊拍照、留紀錄，也都交給基泰，所以基泰必須要針對後續相關的修繕補償，他們必須要做到。