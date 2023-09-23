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社子島「卡關」見林右昌？蔣萬安：持續在約時間

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北投焚化爐觀景台可鳥瞰社子島現況樣貌。記者楊正海／攝影
北投焚化爐觀景台可鳥瞰社子島現況樣貌。記者楊正海／攝影

針對社子島開發「卡關」，台北市政府正與內政部協調會面時間，台北市長蔣萬安上午視察士林和社子島地區，對於何時與內政部長林右昌見面？蔣萬安表示，都持續在約部長的時間，如果有機會很希望能夠拜會內政部，當面表達未來發展相關的進度，同時內政部有各項意見，市府也可以聆聽，相關的建議，都會採納。

蔣萬安上午前往北投焚化爐觀景台，鳥瞰社子島現況及北投士林科技園區發展樣貌，並聽取地政局社子島開發願景簡報。對於社子島的進度，蔣萬安說，他特別來社子島想了解及關心目前整個發展的進度，非常關心社子島的發展，已經歷了防洪計畫、都市計畫，以及通過了環境影響評估，現在就是最後一哩路區段徵收。

蔣萬安指出，這部分也持續聆聽地方的聲音，持續努力溝通，也了解內政部有相關的意見，給市府的建議，也都有回覆，希望中央能夠盡速的審議核定。市府也聆聽地方意見，對於在區段徵收過程相關剔除的部分，也擬定3個原則，包括面積達到500百平方公尺、同意的比例過半，以及不影響防洪計畫及主要計畫。

蔣萬安指出，目前已經剔除了4處共7筆土地，將劃設為再發展區；另外為了兼顧發展，以及永續及保留，也邀集了文史相關的專家、學者，以及以地方居民意見反饋，也進行了檢討以及放寬，特別包括針對承租專案，我們住宅租期從原本的12年延長到24年。

另一方面，住宅專案部分，配售面積以及拆除面積也會取得平衡，同時也透過文資會以及講座邀請專家學者、居民所以他們的意見我們也就相關在地的文資 歷史聚落進行保留，來留下社子島的珍貴的文化軌跡

至於內政部給的建議，蔣萬安說，包括歷史聚落的劃設保留，覺得可以再有一些考量，市府有給相關回覆，也做了相關檢討，這個部分，希望能持續的溝通，也希望中央、內政部地政司和專案小組，可以盡速召集會議，市府非常願意面對面直接溝通，這樣會更快、更有效。

媒體問有拜訪過林右昌了嗎？蔣萬安說，都持續在約部長的時間。另外，媒體也問，社子島被列入土壤液化高潛勢區 ，未來開發，擔心會變成大直街？ 蔣萬安說，對於區段徵收工程，一定會做好填土以及地質改良，一定以安全為最優先考量。

台北市長蔣萬安上午視察士林和社子島地區時受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午視察士林和社子島地區時受訪。記者楊正海／攝影

社子島 蔣萬安 內政部 林右昌

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