蔣萬安兌現運動政見U-Sport登記沒萬人 綠批執行率堪憂

台北市長蔣萬安兌現運動政見，推出「U-Sport台北樂運動計畫」，盼提升市民運動風氣。然而，9月開放登記限量2萬份1500U幣，北市議員林延鳳發現僅逾8千人登記，符合資格者只占3成5，直呼執行率堪憂，也點出3個民眾參與意願低的原因。體育局表示，近期將公告第2波申請方式，也會加強行銷宣傳。

U-Sport計畫鼓勵台北市民加入運動行列，透過兩方案，提供市民兌換運動場館體適能、游泳池或專案體驗課程使用。「1500U免費動」9月7日至14日開放23至64歲者登記，限量2萬份1500U幣折抵運動消費；「5U樂集點」為7歲以上市民每日運動可集點5U幣，限量80.2萬份。凡完成12次運動者，可額外獲60U幣。

林延鳳卻發現，「免費動」方案僅8615人登記，符合年齡資格者7123人，占預期量35.62%，成效不到去年「熊好運動券2.0」使用率72.6%的一半，並點出客群不明、宣傳不力、誘因不足，恐是市民參與意願低的主因。更批蔣市府未經慎重研議就趕著推動，原訂8月上路，因資訊軟硬體配套不及而延至9月。

她直指，2個月無法看出計畫成效，對於體育局這筆追加預算3521萬元的執行率堪憂，在拿不出具體成效前，建議體育局應將明年該案1億2555.7萬元預算撤案，觀察今年實施狀況後，明年再以追加預算提出完整配套。也籲蔣萬

安提倡市民運動，應當回歸務實面，而不是在無完整配套下虛擲預算。

體育局回應，以北市運動人口數據分析，今年試辦優先鎖定23至64歲較缺乏規律運動族群，第1波申請符合資格民眾，將於9月29日前以簡訊方式通知，30日起透過台北通APP可在各運動中心使用U幣。

體育局說，部分民眾陸續反映申請延長需求，已安排第2波開放申請，近期將對外公告申請方式，並規畫透過線上線下各種行銷管道與活動，加強行銷宣傳。也強調今年試辦計畫持續滾動檢討，後續規畫階段性擴大場館及使用範圍，以激勵民眾培養運動習慣。