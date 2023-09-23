三鶯大橋通車營建署無完工報告 立委吳琪銘要求確保品質到位

新北市三鶯地區人口持續成長，三鶯大橋因橋體老舊、橋面狹窄導致人車爭道亂象多，當地立委吳琪銘爭取三鶯大橋改建工程，歷時五年原定明年2月通車，但近日得知新北市府通知今天三鶯大橋「改建完成全線通車」，但挹注此工程經費達71%的營建署卻未收到完工報告，新北工務局則表示因此工程拆分多段施作，為讓工程效益最大化，故逐步開放通車，未違反任何法令規定。

吳琪銘表示，三鶯大橋改建多次在院會質詢，並在2017年獲得營建署同意提供1792萬元的規劃設計費奠定改建基礎。2018年聯合立委蘇巧慧進行考察，隨後協調會確保改建經費充足到位，最後此改建總經費達23億，內政部營建署挹注改建計畫16億3千萬，提供安全、便捷交通選擇。

吳琪銘強調，在經長達5年努力和堅持，工程已經竣工但內政部營建署卻尚未收到完工報告！而自己製作給民眾查閱問政通訊每年如實說明建設進度給市民，原定2024年2月全面通車，如今這重要交通改善計劃提早實現樂觀其成。但營建署卻尚未收到完工報告。

吳琪銘表示三鶯大橋改建計畫是三鶯居民盼望交通建設，但給市民一條安心回家的路也是身為民代責任，為了確保道路的安全性和可靠性，新北市府應確保工程品質達到標準，並檢查所有安全措施妥善實施，期待著三鶯大橋成為更安全、更便捷交通通道。