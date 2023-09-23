新北2千棟耐震力不足 僅通知476處

新北工務局推轄內建築物耐震能改善政策，查出潛在耐震力不足建築物2018件，去年僅通知有設公寓大廈管理組織者476件；應停用海砂屋60棟，到今年3月尚有47案未通知，審計處要求改善。工務局表示，無管委會委由其他局處聯繫，海砂屋則依嚴重程度排序處理。

建築物耐震能力改善政策原是要輔導，並協助民眾提升居家安全，但新北審計處發現，工務局對經鑑定或快篩存有耐震能力不足疑慮建築物，有部分未依規定通知停用，或接續辦理相關耐震補強作業，要求工務局應改善落實維護民眾居住安全。

工務局為處理海砂屋潛在災害風險，去年公布新北市高氯離子建築物處理自治條例並施行，其中明訂海砂屋限期停用或拆除適用情形、未依限期停用或拆除罰鍰及其他強制手段，並提供拆除補助、稅賦減免及容積補償等。

審計處發現，2019年連續兩年工務局辦理建物結構快篩及階段性補強作業，清查出轄內潛在耐震能力不足建築物計共2018件，遲至2021年8月才通知快篩結果，且通知對象只有設立管委會的476件，未全面通知具安全疑慮建築物所有權人。

另外，審計處查出，列管耐震能力不足應停用海砂屋有60棟，但到今年3月還有47案未通知屋主應停用。

工務局表示，因建物快篩需評估案件，後續將協助辦理耐震初評，但未成立管理委員會大樓因無窗口通知，申請評估更為困難，將透過其他局處行政協助方式，以利後續通知申請初評作業及補強協助。

工務局表示，為執行境內海砂屋停用，已邀集專家研議停用建物，並就影響建築物安全相關數據分析、搭配現場會勘再確認，擇定優先執行案件，目前已執行13案勸導、7案停用，後續將加速通知停用建物所有權人，並依會議決議排序執行個案停止使用。