快訊

明揚大火4消防員「爆炸被震飛」3殉職1失蹤 6員工失聯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北2千棟耐震力不足 僅通知476處

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
新北市境內存在許多老舊或海砂屋，耐震不足未全數通知遭審計處檢討。圖為新莊區新泰路海砂屋。圖／新北市工務局提供
新北市境內存在許多老舊或海砂屋，耐震不足未全數通知遭審計處檢討。圖為新莊區新泰路海砂屋。圖／新北市工務局提供

新北工務局推轄內建築物耐震能改善政策，查出潛在耐震力不足建築物2018件，去年僅通知有設公寓大廈管理組織者476件；應停用海砂屋60棟，到今年3月尚有47案未通知，審計處要求改善。工務局表示，無管委會委由其他局處聯繫，海砂屋則依嚴重程度排序處理。

建築物耐震能力改善政策原是要輔導，並協助民眾提升居家安全，但新北審計處發現，工務局對經鑑定或快篩存有耐震能力不足疑慮建築物，有部分未依規定通知停用，或接續辦理相關耐震補強作業，要求工務局應改善落實維護民眾居住安全。

工務局為處理海砂屋潛在災害風險，去年公布新北市高氯離子建築物處理自治條例並施行，其中明訂海砂屋限期停用或拆除適用情形、未依限期停用或拆除罰鍰及其他強制手段，並提供拆除補助、稅賦減免及容積補償等。

審計處發現，2019年連續兩年工務局辦理建物結構快篩及階段性補強作業，清查出轄內潛在耐震能力不足建築物計共2018件，遲至2021年8月才通知快篩結果，且通知對象只有設立管委會的476件，未全面通知具安全疑慮建築物所有權人。

另外，審計處查出，列管耐震能力不足應停用海砂屋有60棟，但到今年3月還有47案未通知屋主應停用。

工務局表示，因建物快篩需評估案件，後續將協助辦理耐震初評，但未成立管理委員會大樓因無窗口通知，申請評估更為困難，將透過其他局處行政協助方式，以利後續通知申請初評作業及補強協助。

工務局表示，為執行境內海砂屋停用，已邀集專家研議停用建物，並就影響建築物安全相關數據分析、搭配現場會勘再確認，擇定優先執行案件，目前已執行13案勸導、7案停用，後續將加速通知停用建物所有權人，並依會議決議排序執行個案停止使用。

建築 海砂屋

延伸閱讀

影／新北八里活體小抹香鯨擱淺 晚間急送基隆收容搶救

新北再新增1例登革熱 30歲女性曾有高雄旅遊史

新北再查3家液蛋代工廠 「這家」出貨巴西蛋177萬48顆

侯友宜訪美返台遭綠營批沒亮點 新北市府反擊：執政黨帶頭「混蛋」

相關新聞

新北2千棟耐震力不足 僅通知476處

新北工務局推轄內建築物耐震能改善政策，查出潛在耐震力不足建築物2018件，去年僅通知有設公寓大廈管理組織者476件；應停...

蔣萬安明訪首爾 與市長簽MOU

台北市長蔣萬安明天一早率團前往韓國首爾市，參加2023年度的世界城市高峰會市長論壇，蔣萬安會與首爾市長吳世勳見面交流，也...

空軍三重一村變藝文基地

新北市「空軍三重一村」是北部僅存防砲眷村，保存日治時期的防砲陣地及完整地下甬道遺跡，今年經營權一半委外，經過半年策畫，傳...

歷時5年擴建 三鶯大橋今全線通車

新北市三峽、鶯歌區人口近年大幅成長，三鶯大橋不敷使用，營建署及新北市耗資23億元改建，2020年完成第一期兩側匝道工程，...

浮洲工廠搬遷 挨批無安置計畫

新北市板橋浮洲都市計畫區個案變更案，要在2處基地興建2055戶與301戶社會住宅，也成立工廠搬遷輔導團。不過，議員發現，...

跨溪木橋改塑木材質 汐止橫科橋改建完成好通行

汐止區橫科路通弘道街一座跨溪木橋，是附近民眾、學生搭公車或是走路到捷運站經常走的橋，只是時間一久木頭腐蝕嚴重也容易長青苔，通行不安全，所以，汐止區公所也進行改建工程，並且將木頭換成塑木材質，現在全新的橋樑改建完成，民眾說好走多了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦