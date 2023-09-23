快訊

明揚大火4消防員「爆炸被震飛」3殉職1失蹤 6員工失聯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

浮洲工廠搬遷 挨批無安置計畫

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導
板橋浮洲都市計畫區個案變更案，將在2處基地興建2055戶與301戶社會住宅。圖／新北市城鄉局提供
板橋浮洲都市計畫區個案變更案，將在2處基地興建2055戶與301戶社會住宅。圖／新北市城鄉局提供

新北市板橋浮洲都市計畫區個案變更案，要在2處基地興建2055戶與301戶社會住宅，也成立工廠搬遷輔導團。不過，議員發現，根本沒有安置計畫，只是要求遷至新店寶高產業園區，大量工廠將被迫遷外縣市或歇業。經發局說，該區工廠196家中，61家有意願進駐產專區。

市議員戴瑋姍批評，市府目前都沒有主動提出任何安置計畫，僅設立諮詢窗口，讓對資本不豐、法令行政規則不熟悉的業者無所適從。

戴瑋姍表示，工廠希望先安置、後拆遷，並給予合理拆遷補償，但卻一直沒獲正面回應，持續以拖待變，令業者不安。她說，若續擺爛，「浮洲恐怕成為下一個新莊溫仔圳」，大量工廠將被迫遷移到外縣市或直接歇業，必會嚴重影響數千從業人員及背後數萬名家人的生計。

「希望市府能提供適合傳產的產業園區用地，而不是只要求遷到寶高。」板橋區力行廠商聯誼會理事長鄭添益表示，市府安置計畫都沒有出來，多數人希望能先安置後拆遷。

經發局說明，該都市計畫現正送內政部都委會審議，自2021年起辦搬遷輔導說明會及用地媒合會，並去年全面訪視調查，「該區工廠家數196家中，有61家表達有意願進駐產專區，都市計畫已配合畫設產專區5公頃」，其餘業者如仍有產專區進駐需求，將再協調調整用地規畫。

經發局表示，計畫核定發布實施後，無論是合法登記或申請特定工廠階段的業者，必須配合搬遷，將會比照塭仔圳市地重畫案成立輔導搬遷團提供協助，相關配套措施包含整合銀行提供專案優惠利率、協尋廠房、土地等，也有搬遷租金補助。

都市計畫

延伸閱讀

板橋浮洲都計工廠爆迫遷寶高 戴瑋姍：恐成下個溫仔圳

影／天下雜誌評比吊車尾 賴辦：侯友宜已無心市政

新北市府堅持賴清德老家違建 戴瑋姍酸公務員：被迫成侯友宜打手

侯友宜批蔡政府債留曾孫 戴瑋姍：嘴上拜關公、政策亂糊弄

相關新聞

新北2千棟耐震力不足 僅通知476處

新北工務局推轄內建築物耐震能改善政策，查出潛在耐震力不足建築物2018件，去年僅通知有設公寓大廈管理組織者476件；應停...

蔣萬安明訪首爾 與市長簽MOU

台北市長蔣萬安明天一早率團前往韓國首爾市，參加2023年度的世界城市高峰會市長論壇，蔣萬安會與首爾市長吳世勳見面交流，也...

空軍三重一村變藝文基地

新北市「空軍三重一村」是北部僅存防砲眷村，保存日治時期的防砲陣地及完整地下甬道遺跡，今年經營權一半委外，經過半年策畫，傳...

歷時5年擴建 三鶯大橋今全線通車

新北市三峽、鶯歌區人口近年大幅成長，三鶯大橋不敷使用，營建署及新北市耗資23億元改建，2020年完成第一期兩側匝道工程，...

浮洲工廠搬遷 挨批無安置計畫

新北市板橋浮洲都市計畫區個案變更案，要在2處基地興建2055戶與301戶社會住宅，也成立工廠搬遷輔導團。不過，議員發現，...

跨溪木橋改塑木材質 汐止橫科橋改建完成好通行

汐止區橫科路通弘道街一座跨溪木橋，是附近民眾、學生搭公車或是走路到捷運站經常走的橋，只是時間一久木頭腐蝕嚴重也容易長青苔，通行不安全，所以，汐止區公所也進行改建工程，並且將木頭換成塑木材質，現在全新的橋樑改建完成，民眾說好走多了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦