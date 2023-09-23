浮洲工廠搬遷 挨批無安置計畫

新北市板橋浮洲都市計畫區個案變更案，要在2處基地興建2055戶與301戶社會住宅，也成立工廠搬遷輔導團。不過，議員發現，根本沒有安置計畫，只是要求遷至新店寶高產業園區，大量工廠將被迫遷外縣市或歇業。經發局說，該區工廠196家中，61家有意願進駐產專區。

市議員戴瑋姍批評，市府目前都沒有主動提出任何安置計畫，僅設立諮詢窗口，讓對資本不豐、法令行政規則不熟悉的業者無所適從。

戴瑋姍表示，工廠希望先安置、後拆遷，並給予合理拆遷補償，但卻一直沒獲正面回應，持續以拖待變，令業者不安。她說，若續擺爛，「浮洲恐怕成為下一個新莊溫仔圳」，大量工廠將被迫遷移到外縣市或直接歇業，必會嚴重影響數千從業人員及背後數萬名家人的生計。

「希望市府能提供適合傳產的產業園區用地，而不是只要求遷到寶高。」板橋區力行廠商聯誼會理事長鄭添益表示，市府安置計畫都沒有出來，多數人希望能先安置後拆遷。

經發局說明，該都市計畫現正送內政部都委會審議，自2021年起辦搬遷輔導說明會及用地媒合會，並去年全面訪視調查，「該區工廠家數196家中，有61家表達有意願進駐產專區，都市計畫已配合畫設產專區5公頃」，其餘業者如仍有產專區進駐需求，將再協調調整用地規畫。

經發局表示，計畫核定發布實施後，無論是合法登記或申請特定工廠階段的業者，必須配合搬遷，將會比照塭仔圳市地重畫案成立輔導搬遷團提供協助，相關配套措施包含整合銀行提供專案優惠利率、協尋廠房、土地等，也有搬遷租金補助。