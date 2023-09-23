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歷時5年擴建 三鶯大橋今全線通車

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
營建署及新北市耗資23億元改建三鶯大橋，全部工程歷經5年，今將全線通車。圖／新北市工務局提供
營建署及新北市耗資23億元改建三鶯大橋，全部工程歷經5年，今將全線通車。圖／新北市工務局提供

新北市三峽、鶯歌區人口近年大幅成長，三鶯大橋不敷使用，營建署及新北市耗資23億元改建，2020年完成第一期兩側匝道工程，第2期主橋施工年初進行兩側機車道人行道及銜接環河路匝道等工項，工程歷經5年，今將全線通車。

三鶯大橋改建工程今起正式開放全線通車，新北市長侯友宜在通車前夕指示施工團隊再次嚴格檢視相關設施，務必讓往返三鶯地區民眾，能有安全便捷又舒適的通行環境。

新北工務局表示，三鶯舊橋有50年歷史，是三鶯居民往來要道，但老舊裂損，橋梁寬度不足，更多次遭颱風淹沒橋面，因此自2018年起在原址展開三鶯大橋改建工程，通車後的三鶯大橋不僅串聯三峽、鶯歌區的觀光景點，也增設下環河路匝道，紓解鶯歌市區壅塞的交通，讓三峽往桃園及樹林的交通更方便。

工務局長祝惠美說，為維持鶯歌與三峽交通不中斷，三鶯大橋改建分2期施作並採半半施工，2020年完成第一期兩側匝道工程，隨即進行第2期主橋施工，年初進行兩側機車道、人行道及銜接環河路匝道等工項，工程歷經5年，「穿著衣服改衣服」的施工過程格外辛苦。

三鶯大橋長度約596.7公尺、橋寬38.25公尺，總經費約23億元，獲內政部營建署補助。全線開放通車後，不僅大幅提高橋梁耐震能力，並提供雙向各2個汽車道、兩側機車專用道及人行兼自行車道，未來可結合自行車路線，串聯三峽、鶯歌區的觀光景點，增設的環河路匝道讓往樹林及大溪方向車輛，紓解鶯歌市區的壅塞車流。

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