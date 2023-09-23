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空軍三重一村變藝文基地

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導
「空軍三重一村」最近轉型藝文創作基地，其中也將開設特色書屋。圖／新北文化局提供
「空軍三重一村」最近轉型藝文創作基地，其中也將開設特色書屋。圖／新北文化局提供

新北市「空軍三重一村」是北部僅存防砲眷村，保存日治時期的防砲陣地及完整地下甬道遺跡，今年經營權一半委外，經過半年策畫，傳統眷村轉型藝文創作基地，讓年輕人吃喝玩樂都可以來這，成為傳統結合創新打卡地標，不再只是單純展示眷村空間。

新北文化局藝文推廣科長蔡美治表示，空軍三重一村全區皆屬歷史建築，去年與時藝多媒體簽約，採自營及委外雙向營運，希望眷村文化不再只是單純展示眷村的擺設或空間，而是能結合日常生活，讓眷村文化重新再活化利用，且可以參照對面的大稻埕碼頭貨櫃市集，聚集人潮。

時藝多媒體董事長黃文德表示，經過半年策畫，今將舉行「開村大喜」開幕活動，把全新的空軍三重一村介紹給大家，可以來「村子」看展覽、探索甬道、欣賞沉浸式話劇、吃眷村菜、逛文創市集等，希望為三重地區打造一處多元、有趣的藝文園區。

黃文德說，將特有的眷村文化保存及修復再利用，賦予新的再利用生命，且空軍三重一村的對岸是同樣由時藝營運的大稻埕碼頭貨櫃市集，希望未來透過水岸交流的航運方式，將兩個景點連結，擴展大台北旅遊生活圈。

黃文德說，今明兩天有市集讓大家來尋寶，而老眷舍也會搖身一變成各式空間，包括書店、酒吧、酸菜白肉鍋、牛肉麵、日式串燒店、民宿、背包客棧等店家，都將在園區開放後陸續開幕。

眷村 空軍

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