蔣萬安明訪首爾 與市長簽MOU

台北市長蔣萬安明天一早率團前往韓國首爾市，參加2023年度的世界城市高峰會市長論壇，蔣萬安會與首爾市長吳世勳見面交流，也將在雙方市長見證下，由市府研考會主委俞振華與首爾市未來青年企畫團團長簽訂青年事務合作備忘錄，預計下周二中午返台。

本屆高峰會市長論壇中，蔣萬安就「促進及推動創新和創造力」主題發表演說，向所有與會城市首長分享台北的模式與經驗。

蔣萬安表示，今年剛好也是台北市和首爾市締結姊妹市55周年，也特別會跟首爾市長會談，另外也會簽署合作備忘錄，同時也藉這次峰會的機會，跟參與的各城市首長交流，會跟姊妹市、威靈頓市長Tory Whanau有一個早餐會談。

至於有議員希望隨團也能監督，但市府沒有發布？蔣萬安昨天上午參加北市數位平權成果發表會受訪指出，其實在7月分就已經對外公布，當時有說接下來除了去新加坡參訪，9月會到首爾參加世界城市高峰會。

市府發言人殷瑋表示，行程安排圍繞在城市外交及青年發展兩個主軸，除了以高峰會議程為主之外，也將在行程中，與在韓就學、就業的台灣青年茶敘交流，到首爾的大學路參訪文化產業，前往韓國中小企業管理處成立的TIPS town新創育成中心等單位參訪。

殷瑋表示，蔣萬安安排緊湊，除了期待能透過論壇強化城市外交、讓台北模式登上國際舞台，也很關心台韓之間的青年交流，更參考韓國在文化、新創產業的策略與成果，相信此行能滿載而歸。