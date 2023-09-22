跨溪木橋改塑木材質 汐止橫科橋改建完成好通行

汐止區橫科路通弘道街一座跨溪木橋，是附近民眾、學生搭公車或是走路到捷運站經常走的橋，只是時間一久木頭腐蝕嚴重也容易長青苔，通行不安全，所以，汐止區公所也進行改建工程，並且將木頭換成塑木材質，現在全新的橋樑改建完成，民眾說好走多了。

汐止區長林慶豐表示，因木橋近年來數次損壞修復，發現該橋面木棧道板與型鋼大梁間縫隙因長年含水，導致大梁嚴重鏽蝕損壞，有影響民眾安全通行之疑慮，所以，編列經費改善，將橋體舊有之實木欄杆及平台全數拆除，改為塑木材質，橋底梁柱鋼筋進行人工除鏽，舊有棧柱及C型鋼則是拆除更新，並針對所有橋體上防鏽油漆。另外，照明部分，於兩側各增設2盞LED照明路燈，使得橋面照明充足，以維護民眾夜間通行安全。

橫科里長詹清山說，舊的木橋已經將近10年，因為腐蝕嚴重，所以，建議公所能夠改建，不然，木頭腐蝕很怕老人家走過去踩空受傷，現在橋已經改建完成，新的橋煥然一新，里民反應很好，很感謝公所蓋新橋，讓民眾通行更安全。