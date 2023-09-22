Youbike不夠騎 汐止建成路142巷要增加到50柱

汐止區建成路進去，兩邊都是社區大樓，居住人口就有上萬人，只是一直以來都有Youbike不夠用的情況，所以，新北市議員廖先翔就召集相關單位人員現場會勘，討論在建成路142巷Youbike2.0站，能夠將原本的10多柱，再增加50柱，符合民眾租還車的需求。

建成里長黃信裕說，這一帶住戶很多，對於Youbike的需求非常的大，之前在142巷口有設了18柱，但是一直都不夠用，常常要租車根本沒有車子，剛好這次有發現一塊市府養工處的地，希望整理後讓Youbike能夠延伸設置到目前機車格的地方，符合里民的需求，至於機車格則是移回對面，這樣機車格數也不會減少，還可以增加Youbike的量，讓大家能夠充分使用。

新北市議員廖先翔表示，建成路兩側住戶就有大約一萬人，所以，這邊使用Youbike的需求是非常的高，過去在建成路內就是只有一個站就是在城中停車場內，但是只有幾10柱完全沒辦法符合民眾的需求，所以，黃里長有再建議建成路142巷裡，先前也有增加10多柱，但一樣杯水車薪，常常會有借不到車或是回來的時候沒有車柱可以還車，所以，建議將Youbike空間持續擴大，包括原本Youbike站旁本來是一塊水泥地，之前有一些佔用的情況也排除了，後續會由市政府整地，包括目前的機車格也都會移置到旁邊適合的空間，讓142巷單邊整排，預計規劃起碼50柱的空間才比較符合民眾的需求，也會要求相關單位包括整地的養工處、以及增柱的交通局儘快施作，儘量在雨季前做好滿足民眾使用的需求。