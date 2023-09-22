汐止農會老人共餐也送餐 烘內里長輩倍感溫馨

汐止區農會在汐萬路休閒中心的銀髮俱樂部，不但安排許多健康課程，每個星期還有安排一天共餐，值得一的是，他們也擴大愛心，在準備共餐的同時，都會特別多留幾份，關心鄰近烘內里獨居長輩，汐止區長林慶豐在前往關心的同時，也一起參與送餐，也讓長輩感覺好貼心。

汐止區農會推廣部李莉慈表示，送餐是透過里長將農會綠色照顧站的餐點提供給區內獨居的老人，大概從今年三、四月做到現在，目前每次送餐大概有五位，很高興這次區長可以一起來送餐。

烘內里長蘇明勇指出，很感謝農會關心長輩，還每個星期一次提供美味的便當給里內的獨居老人、需要幫助的人，真的很感謝。

已經85歲的里民說，這幾次吃農會送來的便當，菜色都不錯很好吃，感謝農會及里長的愛心送餐，讓他們可以吃到熱騰騰的午餐。

汐止區長林慶豐表示，跟蘇里長還有農會人員及志工幫烘內里獨居長者送餐，非常謝謝農會很用心，準備可口的餐食，還有謝謝里長特別一起幫長者送餐，將服務送到每個有需要的長者身上。