新北耐震不足2018棟僅通知476處 審計處要求工務局改善

台灣地震接連不斷，輕則房屋龜裂重則倒塌，新北市因此推動建築物耐震能力改善政策，調查建物後有2018棟耐震不足，但工務局僅通知有管委會者476處，無管委會的建物因工務局無窗口而未通知、或未依規定通知停用或接續辦理相關耐震補強作業，遭審計處要求改善。新北市工務局對此表示，無管委會委由其他局處協助連繫，海砂屋部分則依嚴重程度排序處理。

新北存在許多老舊建物及海砂屋，每當地震總令人為建物捏把冷汗，新北市工務局因此推動建築物耐震能力改善政策，輔導並協助民眾提升居家安全，但新北市審計處發現，工務局對經鑑定或快篩存有耐震能力不足疑慮建築物，有部分未依規定通知停用或接續辦理相關耐震補強作業，要求工務局改善落實維護民眾居住安全。

另工務局為處理高氯離子鋼筋混凝土建築物(海砂屋)潛在災害風險，去年公布新北市高氯離子建築物處理自治條例並施行，明訂海砂屋限期停用或拆除適用情形、未依限期停用或拆除罰鍰及其他強制手段，並提供拆除補助、稅賦減免及容積補償等。

但審計處發現2019年連續兩年工務局辦理建物結構快篩及階段性補強作業，清查出轄內潛在耐震能力不足建築物計2018件，遲至2021年8月才通知快篩結果，且通知對象唯有設立管委會的476件，未全面通知具安全疑慮建築物所有權人。審計處查出列管耐震能力不足應停用海砂屋有60棟，但至今年3月尚有47案未通知屋主應停用。

新北市工務局表示則說，因建物快篩需評估案件，後續將協助辦理耐震初評，但未成立管理委員會大樓因無窗口通知，申請評估更為困難，將透過其他局處行政協助方式以利後續通知申請初評作業及補強協助。