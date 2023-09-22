大直撤離戶安置期限只到25日 議員批蔣萬安背棄承諾

「基泰大直」建案因施工不當造成鄰近民宅塌陷，其中25戶重災戶將在9月25日起強制拆除。但台北市議員顏若芳指出，其他周邊撤離戶陸續反映住宅出現裂縫、漏水，但9月25日旅館安置期限截止後就要返回原址居住，批評蔣萬安背棄住戶妥善安置的承諾。都發局則表示，25日之後的安置問題，要協調傳局做旅館調度。

顏若芳表示，基泰大直建案損鄰案，除25戶損壞嚴重要拆除，北市府原先承諾將協調其餘撤離戶續住旅館，但近日卻又反悔，要求這些住戶在9月22日旅館安置期限截止後，先行返回原址居住。而住戶返回原址居住後，若有發現家中需要修繕，還要自己「主動」聯繫基泰建設。

顏若芳表示，北市府要求撤離戶返家居住，但拆除施工到一半發生意外，難道要住戶再次逃難嗎？市府根本就把市民安危視如糞土。另外，拆除期間，一定會產生極大噪音、灰塵干擾，返回居住的住戶可說是受到「二次傷害」，北市府官僚和蔣萬安，要不要去住住看。

此外，北市府原先在9月10日說會簡化程序，由都發局處理修繕事宜，現在又交由災民毫不信任的基泰建設接管，難道是新聞風頭過了、市長作秀完了，市府就可以違背承諾、撒手不管了嗎？

記者會中，現場住戶反映家中受損情況不一，有住戶說掉石頭、家中出現裂縫、地下室漏水、返家有尿騷味、死魚味。有住戶抱怨，他們只能安置到9月25日，25日是回去看拆房實況轉播嗎？

都發局副局長劉美秀指出，居民意見都有了解，有緊急了解後，把安置住宿從原本22日延後到25日，25日之後，要看觀傳局的旅館調度，目前正跨局處協調、努力中。修繕的部分，前進指揮所還沒撤，都發局建管處都24小時待命。顏若芳則要求，25日之後居民如何安置，今天下午3時前要給答案。

建管處長虞積學指出，居民房屋有損壞，不是要強迫住戶回去住，是要告訴民眾，確實有損壞但安全無虞，可以回去居住，當然回去之後心裡一定很不舒服，可能有漏水、天花板剝落，會積極要求基泰要出來面對，影響很大的部分，要趕快修繕。他也坦言，基泰沒有那麼積極。

虞積學說，未來會繼續把周邊住戶安全鑑定報告完成，目前初判是安全，未來也會安排技師，全面針對撤離戶的地質做透地雷達探測。至於25戶在9月25日起拆除，工期約10天，會以降低噪音、震動方式施工。