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板橋浮洲都計工廠爆迫遷寶高 戴瑋姍：恐成下個溫仔圳

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
板橋浮洲都市計畫區個案變更案，將在2處基地興建2055戶與301戶社會住宅。圖／新北市城鄉局提供
板橋浮洲都市計畫區個案變更案，將在2處基地興建2055戶與301戶社會住宅。圖／新北市城鄉局提供

新北市去年推動板橋浮洲都市計畫區個案變更案，要在2處基地興建2055戶與301戶社會住宅，成立工廠搬遷輔導團。不過，有議員發現，工廠業者陸續反映根本沒有安置計畫，只是一味要求遷至新店寶高產業園區，「浮洲恐成為下個溫仔圳」，大量工廠將被迫遷外縣市或歇業。經發局說，該區工廠家數196家中，61家有意願進駐產專區。

市議員戴瑋姍批評，市府態度非常被動，對浮洲地區急待安置遷移的500多家傳產工廠，目前都沒有主動提出任何安置計畫，僅設立諮詢窗口，讓對資本不豐、法令行政規則不熟悉的業者無所適從。

戴瑋姍表示，工廠希望能先安置、後拆遷，並給予合理拆遷補償，但卻一直沒獲正面回應，持續以拖待變，令業者不安。她說，侯市長只關心自己60歲還在找工作，卻忘記應創造和保留就業機會給新北市民，若繼續擺爛，「浮洲恐怕成為下一個新莊溫仔圳」，大量工廠將被迫遷移到外縣市或直接歇業，必會嚴重影響數千從業人員及背後數萬名家人的生計。

「希望市府能提供適合傳產的產業園區用地，而不是只要求遷到寶高。」板橋區力行廠商聯誼會理事長鄭添益表示，市府安置計畫都沒有出來，多數人希望能先安置後拆遷，況且前市長朱立倫也承諾過。業者代表陳官廷也認為，拆遷補償希望能提高，相關法規已是12年前規定了，考量物價，應有合理調整。

經發局說明，板橋浮洲都市計畫現正送內政部都委會審議，自2021年起辦搬遷輔導說明會及用地媒合會，並去年全面訪視調查，「該區域工廠家數196家中，有61家表達有意願進駐產專區，故該都市計畫已配合畫設產專區5公頃」，其餘業者如仍有產專區進駐需求，將再協調城鄉局動態調整用地規畫。

經發局表示，後續都市計畫核定發布實施後，無論是合法登記或申請特定工廠階段的業者，都必須配合整體開發期程搬遷，將會比照塭仔圳市地重畫案成立輔導搬遷團提供協助，相關配套措施包含整合銀行提供專案優惠利率、協尋廠房、土地等，也有搬遷租金補助計畫；另拆遷補償部分，符合規定者，可領取生產設備搬遷補助費（救濟金）及營業損失補償金。

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