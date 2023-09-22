蔣萬安推數位平權 教導長者如何辨別「假訊息」

台北市長蔣萬安上午出席「智慧城市i關懷，數位平權e未來」 2023年數位平權成果發表會。會中蔣萬安表示，台北市65歲以上的市民達22%，已經邁入高齡化社會。在巿府打造數位政府的過程中，也要讓銀髮高齡的長輩們，平等的參與、使用數位科技的便利。 因此啟動「數位好幫手」計劃，包含「厝邊數位好幫手」 、「社區數位好幫手」及「青年數位好幫手」，藉由和青年學子、社區里民、 NGO 組織等人力資源合作，搭配數位服務據點及數位課程，提供數位弱勢族群學習機會，攜手實踐台北市的「數位平權未來」。

蔣萬安並頒獎感謝參與數位平權的學生、里長及NGO 組織等，教導長輩們學習數位 科技，使用數位科技。隨後，蔣萬安參觀成果發表會的攤位，教導長者如何辨別簡訊「假訊息」避免受騙。 台北市市長蔣萬安（後中）出席2023年數位平權成果發表會，和樂齡的長老一同合影。記者黃義書／攝影