25日最後測試 大巨蛋預計10月中拿到使照

台北大巨蛋預定年底啟用，但市府迄今尚未核發使用執照。副市長李四川昨天表示，大巨蛋9月25日會做最後一次測試，若通過月底就可先核准，預計遠雄10月中可以取得使用執照。市府接下來會讓大巨蛋試營運，並找2支球隊比賽。但體育局長王泓翔坦承，市府「已做了最壞的打算」。

李四川昨接受媒體人黃暐瀚專訪，他說，大巨蛋原本是要在7月底前拿到使用執照，不過因為消防檢查時間拉得很長，小包換很多，很多細節消防局還在測試。目前使用執照卡在消防執照還沒通過，還有一些測試不合格，包括灑水、排煙等部分，還要依照設計圖處理。上次在蛋體中間燒酒精測試排煙灑水，現在最重要的測試是受信總機、廣播系統。

體育局長王泓翔說，若一切順利，11月會先安排北市興富發棒球隊與另一支球隊打測試賽，包含業餘、職棒、大學校隊都有可能，再邀集專家、教練或球員看現場有沒有問題；若安全無虞，12月亞錦賽可如期舉辦。一切前提都是須先取得使照，消防局要依照設計圖查驗，市府「做了最壞的打算」，安全檢測上絕不放水。

台北市議員陳宥丞認為，大巨蛋消防安檢部分，大巨蛋要爭取明年第3屆世界12強棒球賽的場地，時程上可能還有些疑慮。議員許淑華也表示，大巨蛋安全最重要，當初北市府喊出7月要拿使照，就令人訝異，未來大巨蛋容留人數與逃生避難應該更重要，甚至要進行疏散壓力測試。議員簡舒培表示，大巨蛋還有很多東西沒解決，包括都審時其實當時沒有完全通過電腦疏散模擬。