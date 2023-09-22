大直損鄰案旅館費 基泰挨批兩面手法

北市大直坍塌案，基泰建設昨向市府承諾今天前，若無法修繕住戶建物，將負擔住戶續住旅館費用，直至屋況適合返家居住為止，卻對外發布聲明反推責任回市府，北市都發局對此嚴厲譴責，批基泰建設玩兩面手法，一再推諉卸責，要求正視撤離區住戶訴求，並負起責任，勿一再推諉敷衍了事。

市府9月25日起強制拆除塌陷建物，至於周邊建物已完成逾9成損鄰鑑定，三大技師公會鑑定結構安全無虞可放心入住。不過附近住戶昨反映家裡「裂的裂、碎的碎」，甚至還有石塊會從屋頂掉下來，不敢回家，希望延長安置。

都發局指出，昨天上午接獲基泰建設表示，已強力要求營造廠全力配合住戶需求盡速修繕，務必讓該等住戶能盡速返家居住。若今天前仍無法完成修繕，承諾讓住戶續住旅館至屋況適合返家居住為止，旅館費用將由公司負擔。

但基泰建設又發布聲明指出，若北市政府認為仍有必要讓住戶續住旅館需求時，基泰建設同意由北市府動撥本公司提撥至專戶一億元款項支付所需旅館費用。

對基泰建設改口稱，要市府動撥專戶支應旅館費用，都發局指出，嚴厲譴責基泰建設，請正視撤離區住戶訴求，並負起責任，勿一再推諉敷衍了事。對於大直撤離區住戶住宿延長，「請從未站到第一線就退居第二線的基泰建設，負起對住戶該有的責任」。

台北市副市長李四川昨上廣播節目也說，塌陷民宅每天大概有萬分之6的沉陷、傾斜，所以希望民眾回家拿東西不要待太久，進去會暈眩，會很不舒服；已要求基泰在拆除塌陷民宅前，要將裡面可以搬的東西都要搬出來，再來包裝，看是哪一戶的大型家具，最後才會拆。

李四川說，目前25戶塌陷民宅住戶，已經有11戶願意搬進南港社宅，基泰表達目前約有7成住戶有意願合建，但也有住戶對基泰沒有信心，接下來就是回到都更程序。

北市法務局昨晚與受災戶討論動產賠償事宜。局長連堂凱說，目前市府規劃就動產所有權人部分，先領50萬基本賠償，超過部分由財產認定小組處理，現在有15戶同意先領這50萬補償，希望23日到25日撥給同意住戶，超過部分會盡力協助災戶核實通過獲得賠償。租客部分，可在50萬元範圍內實報實銷購買家電、家具並簽切結。