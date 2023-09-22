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限1帶2 新北親子館 3寶媽吃閉門羹

聯合報／ 記者葉德正洪子凱陳俊智／連線報導
新北親子館服務0到6歲幼童，提供親子共玩、DIY塗鴉空間。記者葉德正／攝影
新北親子館服務0到6歲幼童，提供親子共玩、DIY塗鴉空間。記者葉德正／攝影

公立親子館鼓勵家長與小孩親子互動，卻出現人數限制困擾；新北市公托附設親子館規定1名家長最多只能帶2名幼童進入，有3個孩子的家長竟被拒絕入館，遭民代質疑不友善多寶家庭。新北市社會局表示，其實沒有那麼硬性規定，只要家長照顧得來都可以開放進入。

新北親子館服務0到6歲幼童，有親子共玩和DIY塗鴉空間，同為三寶媽的市議員彭佳芸說，新北市76處親子館，為的是提供民眾優質育兒環境，政府鼓勵生育，家長也願意生養實屬不易，但親子館卻有不友善多寶家庭的規定，如何讓家長相信市府友善育兒的誠意？

新北社會局副局長許秀能說，規定其實沒那麼僵硬，如果現場有其他親友支援，也可協助照顧；若帶來超過6歲的孩子，也可在圖書區看書或休息。

社會局兒童托育科長林秀穗說，目前主要考量1名家長要同時照顧3名以上幼童有實際的困難，才會原則要求1對2，3名幼童則要有2名以上家長陪同，才能兼顧孩子玩樂與安全需求。

她說，親子館鼓勵家長與小孩親子互動，如有特殊情形可先溝通，過去就有家長把孩子放下就走或低頭滑手機，宛如當成安親班。由於現場有其他幼兒，孩子互動有很多變數，可能造成其他人困擾。

台北市社會局表示，北市共有13處親子館，原則上一個家長配搭1、2個幼兒，如果是「多寶」家庭，只要舉證是孩子的家長，工作人員都會開放家長進入，「畢竟市長蔣萬安也是三寶爸」。

桃園現有22處親子館，並未限制1名家長帶幾名小孩；社會局表示，雖小孩人數不設限，但館方工作人員有限且有任務在身，即便會走動式巡查館內親子互動情形，但無法時時刻刻幫忙照看小孩，還是需要家長留心注意。

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