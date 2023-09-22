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新北發關懷獨老安心包 5673人受惠

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導
新北社會局利用早年農村記憶、有台灣LV包之稱的茄芷袋，製作關懷獨居長輩安心包。記者張曼蘋／攝影
新北社會局利用早年農村記憶、有台灣LV包之稱的茄芷袋，製作關懷獨居長輩安心包。記者張曼蘋／攝影

新北市列冊獨居長者有5673人，為拉近獨居長者的距離，社會局製作「關懷獨居長輩安心包」，利用早年農村記憶、有台灣LV包之稱的茄芷袋，裝民生用品，也讓長輩可協助安裝緊急救援系統、住宅警報器等資訊。袋中還裝有緊急關懷聯絡人貼紙及E化QRcode，便於貼在電話旁，有需求時可快速聯絡，訪視人員也能智慧化記錄長者狀況。

社會局表示，獨居長輩若深居簡出，外界關懷資源很難進入，希望透過安心包，讓網絡關懷、長照單位或里鄰長、佈老志工等夥伴，在關懷訪視時帶個伴手禮，拉近與獨居長輩的距離，進而輸送服務資源。

新北市副市長劉和然也說，新北市年滿65歲長者到8月底已占全市人口17.63％，雖已建立區級社福平台，並整合待用餐店家、社區藥局、多元福利據點等社區6大資源，發現仍有需要強化之處，因此這次再推安心包，化被動為主動進場關懷。

安心包裡除有調理包、八寶粥、燕麥飲、保久乳、輕食粥、燕麥片等食品，也有沐浴清潔組、緊急關懷聯絡人貼紙及E化QRcode。劉和然說，重點是讓獨居長輩了解，市府有幫忙安裝緊急救援系統、住宅警報器等，並鼓勵長輩多走出來，也參加銀髮俱樂部、社區照顧關懷據點等課程。

社團法人台灣心藝社區照護創生推展協會理事長陳貴芝坦言，目前訪視與送餐大多是提供便當，有些長輩食量不大，且送餐不固定，會看到一個便當分好幾餐，反而不健康，像安心包的食品可讓長輩想吃就吃，協會也製作可常溫保存的健康調理包，只需加熱就能上桌。

長輩 獨居

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