林口文仁社宅規畫惹議 出入口開在單行道地方憂塞車

為落實居住正義，中央、地方積極興建社宅，卻也引發附近居民對生活環境爭議。市議員陳明義發現，國家住都中心規畫興建的林口文仁安居社宅，車道開在車流大又是單行道的公園路、退縮空間不足，社區車位僅380個，人住進來後車輛堵塞、車位不足情況勢必加劇。國家住都中心表示，將會彙整委員專業意見一併回應。

陳明義說，9月8日都審大會還是無條件通過，因此他上周五開地方說明會，現場50幾位民眾出席。陳強調，他不是反對社宅興建，而是反對興建的方案，由於林口文仁安居位於文化二路一段、仁愛一路交叉口，附近有即將落成的國家檔案館，又有世大運社宅與多處公園及學校，交通繁忙，當初便認為該社宅規畫不理想，像是社區車道出入口設在公園路、人行道最窄部分僅退縮4米、規畫1079戶卻僅規畫380個車位等，恐讓車輛堵塞、車位不足情況加劇。

陳明義指出，雖然該案已通過都審，但還沒有核備前還有轉圜餘地，便邀集各方出席說明會，並提出修改社宅車道出口的位置 、增加停車位數量、增加社宅退縮空間。陳提到，審查的委員認為公園路有20米、仁愛一路15米沒問題，「一定都沒來過林口」，因為公園路中間有一個人行道，兩邊都是單行道時常塞車。

林口區仁愛里長劉鴻橋則痛批，中央很不尊重地方，都已經通過才來亡羊補牢。他說公園路時常塞車，甚至下雨天還會塞到仁愛路上，社宅出入口開在公園路，地方、公所及議員們都會很頭痛，認為應在文化二路兩側紓解。此外，附近麗園國小、林口國中都是額滿學校，未來人口入住，小孩要去哪念？至於停車位，他認為應再增加3、400個，就算社區沒人用也可以開放鄰近居民承租。

國家住都中心說，該案的建照及都市設計等審議還在進行中，議員及地方反應的需求，國家住都中心將會彙整委員專業意見一併回應。