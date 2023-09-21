汐止金龍里共餐包便當 區長林慶豐動健康兼打菜
疫情過後，汐止區金龍里從今年6月開始，每個星期四固定打菜共餐，長輩們時間一到，就會帶著大餐盒到活動中心打包便當，而為了讓長輩們多運動，在共餐前，都有老師帶著大家一起動健康，今(21)日汐止區長林慶豐在前往關心的同時，也跟著一起動一動，並且為長輩服務，幫忙打菜。
金龍里長陳美麗表示，共餐打菜是從6月1日開始，這樣做下來里民反應也都很好，大家都覺得來這邊可以聊聊天，先做個運動再打包便當回去很不錯。
菜色真的不錯，有青菜、炒豆干，今天還加菜有雞腿肉，五格的便當盒裡裝滿美味佳餚，在疫情過後，汐止區金龍里從今年6月開始，每個星期四固定打菜共餐，而且在一開始，就統一環保餐盒，所以，現在長輩們時間一到，就會帶著美美的環保餐盒來打包便當，也直說菜色不錯很美味。
汐止區長林慶豐表示，今天很高興來參加金龍里的共餐，現場準備了很豐盛的餐食，每位長輩都有自備便當盒，菜色都非常營養和健康，剛剛活動前有做健康操，也期盼長者能夠多走出來參加共餐。
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