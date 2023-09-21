深植校園防災 雙溪高中921防震演練不馬虎

為了將防災意識深植校園，雙溪高中今(21)日配合9月21日國家防災日，進行全校師生的防災演練，模擬地震發生當下的應對措施，以及後續疏散安置等等作業，全校師生演練起來逼真到位不馬虎，也讓學生強化防災觀念。

防災警報響起，以校內廣播方式同步模擬地震發生，實施就地避難掩護，等到地震停止，再由各任課師長引導學生頭頂掩護物，疏散路線至操場集合，並清查學生人數予以情緒安撫，今(21)日配合國家防災日，每年都會在921這天進行校園防災演練。學生從一開始較漫不經心的態度，到今天演練起來認真到位不馬虎，也看出學生將演練當一回事了。

雙溪高中校長葉俊士表示，24年前的921大地震是國人共同的經歷，即使現在的學生，都沒有經歷過921大地震，但多少都會聽上一輩的人說，為了將防災觀念深植校園，因此每年也會配合舉行防災演練，住宿生也在夜間進行演練，強化防災意識。

校長葉俊士表示，雖然天災難防，但有時候人禍造成的災害往往超乎預期，因此也鼓勵學生落實SDGs永續發展，愛山林愛地球從生活中慢慢培養，未來也可能減少天災人禍所帶來的災害。