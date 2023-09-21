北市防災彭啟明打70分 提6建議籲3年多後進步到85分

9月21日為國家防災日，北市議員顏若芳、趙怡翔、林延鳳及苗博雅等邀請氣象專家彭啟明出席「921韌性台北減災防災座談會」，各局處率先報告各項防災措施，彭啟明最後評論打了70分，強調北市還有許多進步空間，提六點建議，希望3年多後可以進步到85分。

今天上午9時21分，中央透過細胞簡訊發送防災警報，座談會中所有人皆落實防災演練，躲進桌下等待警報結束。

彭啟明在「921韌性台北減災防災座談會」開場時說，預警資訊要能有效傳達到每個單位，常態做複合式災難演練，比如說地震加颱風、連日暴雨等，台灣未來遇到愈來愈多，現在教育訓練不夠，如何改變、習慣，並得到早期預警後提早準備是非常重要的，損失就能減少很多。

北市消防局報告中提到，有關防災部分，現在要做的最多事情就是社會溝通，必須要讓大家理解發生災害後要有哪些處置與作為，消防局也很努力在與專家委員做這方面的討論，比方住家附近哪裡有避難所、身心障礙、行走不便的民眾要如何避難，都還要去學習。

趙怡翔表示，台北市幾年來都有努力朝韌性城市的方向邁進，是否足夠仍要持續檢討，像是逃生動線、避難標示等資訊要更透明，編列的防災預算是否足夠，都是市府單位和北市議會要一起努力，讓台北市成為防災典範。

林延鳳說，921大地震時，並沒有任何預警或防災機制，才導致嚴重災情，後來建立許多防災預警機制。北市有不少老舊公共管線、近來基泰建設人禍，這些都是災難的一環，平常應建立維護修繕機制避免天坑，公部門要扮演好因應災難的重要角色，事前準備比事後來的好。

苗博雅指出，災難發生時的橫向平台是否能發揮良好的區域聯防效果，還有待加強。針對大直民宅坍塌案，各局處努力救災善後，但現場調度可以更精進。她舉例，消防局調度水車，最後一台都沒用到就相當可惜。救災沒有標準答案，但如何更有效率才是各單位要去思考的，每一分資源和人力都很珍貴。