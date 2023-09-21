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學生坐博愛座遭公審 北捷：有座位需求可拿識別貼紙

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
近年來屢屢發生博愛座糾紛和衝突，博愛座的存廢再度掀起討論。記者曾學仁／攝影
近年來屢屢發生博愛座糾紛和衝突，博愛座的存廢再度掀起討論。記者曾學仁／攝影

作家李昂發文指年輕學生不讓博愛座，還點名台北市長蔣萬安回應，今日再度發文解釋稱是「對方翻白眼」讓她無法忍受。台北捷運今呼籲旅客發揮同理心，將座位禮讓給有需要的人，如有需求可至站務窗口領取博愛識別貼紙，不需任何證明文件，皆可免費索取。

台北捷運表示，博愛座設置是依「身心障礙者權益保障法」規定，且配合交通部頒布「大眾運輸工具無障礙設施設置辦法」規範，大眾運輸工具上設置博愛座，並於明顯處標示博愛座字樣，亦宣導優先禮讓給有需要的旅客。

 台北捷運以關懷社會為出發點，將Priority seat概念融入博愛座標示，提醒旅客可將座位優先禮讓給年長者、孕婦、行動不便、抱小孩、身體不適或有其他實際需求者等。同時全面透過廣播、跑馬燈、海報、影片、社群媒體、新聞稿等方式，呼籲大家持續發揮關懷禮讓精神，宣導民眾適時讓座給有需要的旅客，讓優良禮儀更加無遠弗屆。

 北捷指出，為照顧年長者、孕婦、行動不便者及身體不適的旅客，每節車廂靠近車門處均設有博愛座，博愛座塗裝為深藍色，以便與一般座位明顯區別。自2007年9月起陸續推出博愛識別貼紙、好孕胸章等，凡年長者、孕婦、身心障礙或身體不適等旅客，不需任何證明文件，皆可在全系統車站詢問處自由免費索取及使用。

旅客禮讓觀念屬於國民生活禮儀範疇，較難訴諸以法規條文方式強制要求，北捷仍持續加強進行各項關懷禮讓宣導，期望旅客於享受捷運安全便捷的同時，能以實際行動關懷其他旅客或老弱婦孺，相互禮貌地共同使用電梯及其他捷運設施，共創友善有禮的乘車環境。

 北捷自通車以來，像是「搭乘捷運禁止飲食」、「排隊乘車」、「禮讓博愛座」以及「輕聲接聽手機」等禮儀，已形成獨特且珍貴的捷運文化，不僅隨處可見，更蔓延到社會的各個角落，受到國外旅客的肯定，國際媒體更多次的讚揚與報導，呼籲旅客共同延續及推廣這份獨特的優良傳統。

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