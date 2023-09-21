921大地震歷歷在目 新北推危建580公辦都更
台灣位屬地震頻繁的區域，民眾重視居住建物安全性，尤其是危險係數較高的海砂屋或早期興建耐震能力不足的老舊建築物，所有權人更應時時警惕，加速整合意願完成重建事宜，新北市都更處今年推出「新北市危險建築物580專案計畫」公辦都更，加速擺脫耐震能力不足建物。
上周新北市府參加危老都更博覽會，城鄉局長黃國峰致詞即再度重申居住安全是施政核心，呼籲社會各界應更重視危險建築物的安全改善，新北市府為改善市民居住安全精進政策，除了防災都更1.0、防災都更2.0、海砂自治條例，今年更推出「新北市危險建築物580專案計畫」。
都市更新處長林炳勲說，市府對於建議拆除的海砂屋及耐震能力不足的危險建築物，除持續加強輔導外，自今年7月起，更推出580專案計畫，結合新北市住宅及都市更新中心與都更大聯盟各公學會，協助市民進行危險建築物評估鑑定及初步評估說明等專業協助。
林炳勲也說，只要社區整合重建意願超過50%，先協助初步規劃及財務試算結果，後續民眾重建的意願仍超過80%時，即啟動公辦招商遴選實施者，以加速危險建物拆除並重建完成。現在只要社區共同達成意願比率並提出申請「新北市危險建築物580專案計畫」，即可加速擺脫耐震能力不足建物。
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