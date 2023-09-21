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九二一大震24周年 淡水社區重建後合法性卡關 新北府相救

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市建築師公會副理事長汪俊男(後排右4)與幸福社區代表，昨至地政局向局長汪禮國(後排右6)。圖／新北市地政局提供
新北市建築師公會副理事長汪俊男(後排右4)與幸福社區代表，昨至地政局向局長汪禮國(後排右6)。圖／新北市地政局提供

921大地震事隔24年，當時位於新北市淡水區幸福社區建物一夜之間轟然倒塌，經原址重建歷經都市計畫通過土地變更等但因法令卡關，近來新北市府協助補辦建物面積登記，新北市建築師公會副理事長汪俊男特於921前夕偕同管委會及居民至新北市地政局表達謝意。

新北市地政局長汪禮國表示，921地震讓許多民眾的生命永遠停格實屬遺憾，幸福社區展現強韌生命力，於災後4年迅速重建，成為全國第一個完成自地自建的社區，由於幸福社區是新北市特殊個案，補辦登記過程涉及都市計畫分區、建築許可建築線範圍等，地政局與相關局處共同解決居民困難。

幸福社區代表、陳麗玲地政士指出，災後重建鞏固社區患難與共情感，但因種種原因造成需補辦建物登記，讓居民懸心多年，重建後2003年幸福社區辦理建物第一次測量、登記，但因部分面積沒有完成登記，後又歷經都市計畫通過土地變更等種種因素卡關。

該社區管委會近來提出補辦登記，經新北市府團隊釐清當時情形，將協助補辦建物面積登記，關心此個案的新北市建築師公會副理事長汪俊男特於九二一24周年前偕同管委會及居民至新北市地政局表達謝意，讓該建物能合法永續安心居住。

淡水幸福社區是九二一震災後第一個自地自建完成的社區。圖／新北市地政局提供
淡水幸福社區是九二一震災後第一個自地自建完成的社區。圖／新北市地政局提供

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