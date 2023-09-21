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金山中山溫泉公園內偽出國 一棟日式建築原來是這功用

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
隱身在中山溫泉公園內的日式建築，原來是一座地下化礫間淨化設施。圖／新北水利局提供
隱身在中山溫泉公園內的日式建築，原來是一座地下化礫間淨化設施。圖／新北水利局提供

新北金山是溫泉聖地，其中中山溫泉公園更是熱門，民眾前往除可以體驗泡腳池外，還有座具特色的日式建築物，其實屋內是放置淨化汙水的礫間處理設備，市府也特別將屋外打造成清新文青打卡點。

水利局局長宋德仁說，為有效杜絕金山老街及未接管的生活汙水排入金包里溪，利用長628公尺的雙邊明溝，將未接管之生活汙水截流，截流後的汙水直接送入位於中山温泉公園這座日式風格的礫間處理廠。

宋德仁指出，該廠特色為結合地下化礫間淨水設施及地上綠美化造景，處理量每日可達1700立方公尺，相當於每天可處理約8500人次生活汙水量。設施並針對當地水質特性，增加浮除設備，先將油汙去除乾淨，再經微生物吸附、分解溶解性有機物，有效地去除臭味及雜質，處理後的放流水質清澈無味，再放流回金包里溪補注基流量，改善金包里溪中下游段水質。

居民陳先生表示，金包里溪整治前，是一條水泥加蓋的生活排水溝，兩旁樹蔭茂密，走在其間感覺相當陰暗，整治後修建砌石護岸與清新乾淨河道，變身為自然開放的空間，也讓絡繹不絕的遊客來溫泉泡腳及休憩，一同親眼見證金山溫泉與金包里溪。

旅客黃小姐也說，中山温泉公園內有許多庭園造景及小橋流水，還有免費温泉泡腳休憩區，泡完腳後在公園內走走散步很舒服，僞出國的造景，令人有種到日本的錯覺。

中山溫泉公園內公園內綠草如茵給人拍照好心情。圖／新北水利局提供
中山溫泉公園內公園內綠草如茵給人拍照好心情。圖／新北水利局提供
中山溫泉公園內，置身日式遮蔭亭下泡腳洗去世俗的煩惱。圖／新北水利局提供
中山溫泉公園內，置身日式遮蔭亭下泡腳洗去世俗的煩惱。圖／新北水利局提供
置身中山溫泉公園內，陽光撒下襯托出金包里溪的清流。圖／新北水利局提供
置身中山溫泉公園內，陽光撒下襯托出金包里溪的清流。圖／新北水利局提供

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