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侯漢廷稱藍營要他選到底 張斯綱喊話：請那個高層站出來

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
國民黨北市議員張斯綱。本報系資料照
國民黨北市議員張斯綱。本報系資料照

北市北投、士林立委選區，泛藍呈現分裂，國民黨議員張斯綱與新黨侯漢廷都加入戰局。侯漢廷今上廣播專訪指，「有國民黨高層要他這次選到底」，張斯綱則說，到底是哪個國民黨高層，侯可以說清楚或請那個高層站出來。

張斯綱強調，黨內給的訊息很明確，他作為國民黨提名參選人，現在把選舉事情做好，該做什麼就做什麼，溝通部分由黨中央和市黨部與侯漢廷溝通。也會請國民黨加快速度溝通，畢竟身為參選人，私下與侯溝通事情，過程可能出現誤解、傳出搓湯圓也不好，強調這部分很明確就是由國民黨溝通。

侯漢廷稱被張斯綱已讀不回，張回應，當時他人在上海雙城論壇，國民黨告知協調工作由黨內進行，自己則於侯近期赴美時，主動傳訊祝福一路順風、演講成功。

張斯綱說，可用民調決勝負是他一貫的想法，由民調決定代表在野參選；至於有些事情總不好在媒體前溝通，這很奇怪，黨部有權力與侯溝通，也不要把它當成選舉或媒體造勢，希望溝通目的可實質達到效果。

2024選舉 2024北北基立委 張斯綱 侯漢廷 國民黨

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