節能減碳正夯 新北1區17里36社區獲低碳認證

極端氣候事件頻傳，一場午後雷陣雨，都有可能造成家園損害。新北市環保局辦理「低碳社區標章暨低碳永續家園授證典禮」，本次共有1個行政區及17個里獲環境部低碳永續家園認證、36個社區獲得新北市低碳社區標章認證，社區透過推動環境綠美化，更設置廚餘堆肥作為綠美化肥料，減少垃圾同時，也為社區達到降溫，力抗全球暖化。

環保局長程大維表示，淨零發展已是全球趨勢，新北除訂定2050淨零排放目標，去年更發布「新北市2050淨零路徑暨氣候行動白皮書」，其中「住商部門」溫室氣體排放佔整體排放的4成，是新北主要溫室氣體排放來源，希望透過認證標章，由民眾自發性地從生活中落實減碳。

新北市「低碳社區標章」針對綠建築、綠色能源、循環資源、綠色交通、永續生活環境及創新作為等6大面向，訂定18項指標給予社區自評，社區可以藉由這些指標檢視是否符合低碳社區標準，經過專家學者實地評核後，依得分授予社區「白金級」、「金熊級」及「銀鵝級」認證。

本次共有36個社區獲得低碳標章，獲頒「白金級」認證者包括板橋區日勝幸福站A6東區社區及蘆洲區鄉林淳詠社區，2處社區皆為2021年參與「低碳社區標章」獲銀鵝級後，朝更高等級邁進，2022年獲金熊級，今年獲最高等級白金級肯定。

日勝幸福站A6東區社區綠化面積達10萬2871平方公尺，換算固碳量達30861公斤，且社區在屋頂建置60kw太陽能光電，發電量5萬7480度、每年可減碳2萬8453公斤。

蘆洲區鄉林淳詠社區落實資源循環再利用，設置廚餘堆肥桶及落葉堆肥，將農場農廢、社區生廚餘及落葉做成堆肥再利用，運用於屋頂農場植栽施肥，並設置自行車架及電動機車充電座，搭配教育解說牌，鼓勵住戶優先使用低碳運輸工具，共同為環境盡一份心力。

環保局說，環境部低碳永續家園評等，新北市共有1區及2里獲得「銀級」認證，並有15里獲得「銅級」認證，共計18個單位獲認證，都是透過區長及里長號召宣傳、志工與里民主動參與，他們推動綠屋頂、透水鋪面人行道區、牆面植生及廣建綠籬等生態綠化設施，也有里結合低碳飲食與照顧長者，籌辦老人共餐等，更凝聚里民情感。