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大直預防性撤離戶安置期限到 住戶：家裂的裂、碎的碎

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
大直街94巷工地基地範圍內向原工地方向，昨晚傳出有輕微下陷情形。記者楊正海／攝影
大直街94巷工地基地範圍內向原工地方向，昨晚傳出有輕微下陷情形。記者楊正海／攝影

台北市「基泰大直」建案因施工不當造成鄰近民宅塌陷，其中25戶因塌陷不堪使用，北市建管處依建築法9月25日起將強制拆除。其他預防性撤離住戶反映家裡「裂的裂、碎的碎」甚至還有石塊會從屋頂掉下來，不敢回家，但明天就是安置期限，要離開飯店，希望延長安置。建管處表示，基泰建設已經承諾，今天中午前會提出後續的安置計畫。

北市中山區大直街94巷1弄1、3、5、7、9號1樓至5樓等2棟計25戶建築物，因基泰建設建造工程施工不當，造成建築物損壞，經鑑定建築物已傾頹毀壞不堪使用並有危害公共安全之虞，近日又頻發生有感地震，易造成建築物再次倒塌，建管處將依建築法第81條規定於9月25日起執行強制拆除。

另外，建管處為了讓撤離戶了解建築物受損情形及是否安全無虞，昨晚邀請三大技師公會及市府相關單位舉行「鄰房損壞鑑定結果結構是否安全」說明會，現場由三大技師公會代表說明建築物安全性之初判結果。

台北市議員柳采葳指出，由於預防性撤離住戶安置期限是22日，但現在家中還有石塊從屋頂掉下來，很多人不敢回家，加上昨晚又發生大直工地基地輕微下陷，再度讓住戶對房屋結構有疑慮，因此住戶向市府要求，安置旅館延住，等到基泰協助補強，相關鑑定安全之後再回去。

台北市議員陳怡君表示，大直街94巷1弄昨晚傳出圍籬地面下陷，目前已裝置路面沈陷點，配合水準儀測量，繼續觀測，據大地工程技師理事長施志鴻認為沒有立即危險性，但建議盡快拆除，因為這已經是危樓了，因為地質跟結構都不穩定，她早上有進去看，理事長認為是視覺差，這一兩天監測數據，沒有龜裂、傾斜狀況。

立委王鴻薇指出，她請教大地技師公會理事長，說明無明顯下陷，不過塌陷的民宅仍是危樓，比起鄰近建物相對不穩定，昨晚傳出下陷，但目前初判只是視線差，鐵圍籬搭建的時候是按照原先地面本來就有凹陷呈現階梯狀搭建，所以看起來彷彿又沉下去。王說，請住戶放心，北市府預定要拆之前，會要基泰將裡面可以搬的東西就搬出來，並且進行包裝安置，標示是哪一戶的物品。

大直民宅傾斜

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