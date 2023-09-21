蜂群攻擊登山客2死9傷、搜索5小時未見蜂巢 暫封6登山口

新北市瑞芳山區發生蜂群螫傷登山團客，導致2人死亡悲劇。瑞芳區公所今天暫時封閉6處山徑登山口，以免發生類似事件。

瑞芳區公所封閉的登山口分別位在爪峰瑞慈宮、東和東林寺、東和和德宮、東和路220巷口、𫙮魚宏欣倉儲旁和𫙮魚宏益玻璃廠對面。

以退休人士為主近50人的LINE群組，相約昨天在瑞芳會合登山健行，共有20人參加，上午10點從瑞芳東和寺登山口上山，近午走到坑子內山和萬壽山區中間步道，遭到蜂群攻擊，共有11人被螫傷，60多歲胡姓、焦姓男子送醫不治。

瑞芳區長楊勝閔今天說，新北市動保處人員昨天事發後上山，在附近山區找了約5個小時，沒有發現可疑的蜂巢，研判蜂巢也可能是到當地覓食，蜂巢另在他處。在無法得知蜂群確切去向之前，決定先封閉周遭6處登山口，禁止民眾再上山到當地健行。