聽新聞
test
0:00 / 0:00
蜂群攻擊登山客2死9傷、搜索5小時未見蜂巢 暫封6登山口
新北市瑞芳山區發生蜂群螫傷登山團客，導致2人死亡悲劇。瑞芳區公所今天暫時封閉6處山徑登山口，以免發生類似事件。
瑞芳區公所封閉的登山口分別位在爪峰瑞慈宮、東和東林寺、東和和德宮、東和路220巷口、𫙮魚宏欣倉儲旁和𫙮魚宏益玻璃廠對面。
以退休人士為主近50人的LINE群組，相約昨天在瑞芳會合登山健行，共有20人參加，上午10點從瑞芳東和寺登山口上山，近午走到坑子內山和萬壽山區中間步道，遭到蜂群攻擊，共有11人被螫傷，60多歲胡姓、焦姓男子送醫不治。
瑞芳區長楊勝閔今天說，新北市動保處人員昨天事發後上山，在附近山區找了約5個小時，沒有發現可疑的蜂巢，研判蜂巢也可能是到當地覓食，蜂巢另在他處。在無法得知蜂群確切去向之前，決定先封閉周遭6處登山口，禁止民眾再上山到當地健行。
楊勝閔說，秋季是虎頭蜂繁殖季節，地域性特別強，民眾即使距離蜂巢上百公尺，也可能被視為帶來威脅，遭受攻擊，因此初步規畫這6處登山口封閉到秋季結束。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言