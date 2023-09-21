建管招嘸人..李四川曝同仁心酸：以後恐沒公務員可罵了

台北大直民宅塌陷案，引發外界質疑，前市長柯文哲任內修改損鄰管理規則，才任由建商監造球員兼裁判，北市副市長李四川今天接受媒體人黃暐瀚專訪提到，修改處理原則並不是嚴不嚴的問題，而是修完之後，從市民立場看「市府沒有角色」，所以市府現在要再改回來，未來有損鄰通報，除了委託三大技師公會作為公正第三方介入，市府也會派員一同勘驗。

李四川也透露，目前台北市建管處施工科人力只有14個人，但台北市的損鄰案約有1、200案，因為人力不夠，市府只能請三大技師公會作為第三方公正單位鑑定，市府也會派員會同勘驗，技師公會原則上就是代表市政府，市府同仁第一時間也會到現場看。

李四川也感嘆，現在台北市建管處施工科只有14個人，而且不是只有辦這些事，還要發執照，李也說，政府每次告訴人家人手不足，民眾就會問為何不去找人？但台北市政府從民國107年起，高普考建管到現在，沒有一個人要到台北市報到，所以他也開玩笑說，「我也跟議員說，不要天天罵公務人員，不然到後來沒有公務人員可以罵了。」

「台北市說事情最多，尤其都市更新、危老重建，很多高普考填志願都不想來台北市，連來報到都沒有」，李四川感嘆，因為考上高考的可以選擇去新北、中央，而且有技師、建築師資格的，也不願意來當公務員，現在外面薪水都比公務員好，以前是圖公務員退休制度比較好，不過現在公務員退休制度跟勞保差不多要一樣了，我之前也在行政院會私下跟人事處長講，五一缺勞工，「我們現在不僅缺勞工，也缺公務人員。」

李四川說，正因台北市的議員很認真，不斷索資、要資料等，「每個(公務員)都跑，目前建照科除了股長以上不說，能發執照的只有三個人，因發照除要有高考資格，還要三年公私立經驗，但同仁常常等到待三年，就又跑到私人單位去了。

主持人黃暐瀚也問李四川怎麼解決？李坦言，現在看起來是無解，因用人還是要經過考試院高普考，第一，考的人少，地二，考上的不要報到，你也沒辦法。

另外，黃暐瀚也問李四川回來市府9個月的心得，李四川坦言，剛回來發現很多公務員都在聽11樓裁決，但其實各局處都有該負責的，他認為應該要回歸到各局處，不應統一極權在市長室，才有辦法發揮台北市政府的效果，回到該有的權責就在各局處，他也慢慢讓局處恢復該有的權責。