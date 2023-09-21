捷運冷氣政策無效？ 男乘客公館站內等車竟熱到暈倒

不少Dcard網友曾發文抱怨台北捷運內相當悶熱，台北市長蔣萬安就下令降低車廂冷氣溫度。不過有民眾投訴，前天在公館站搭車時，因為月台太過悶熱而癱軟昏倒，除了臀部與地面接觸疼痛外，沒有其他傷勢。北捷說明，當天有旅客昏倒後，保全立即發現並通報站長協助；目前月台層溫度為26至28度間，至於是否再調降溫度，將依相關規定辦理。

張先生今向本報記者說明，之前就曾想說「捷運站不開冷氣，要是有人悶到昏倒怎麼辦？」結果就發生在自己身上。他說昨天下午5時30分許，在公館站等車時，車輛停下準備進入車廂，突然眼前一片漆黑人就突然跌坐在地，頭昏昏沈沈的。

張先生表示，當下就是不斷地在冒汗，站務員來確認狀況的時候，也有發現自己全身都是汗，不斷確認身體狀況是否有問題。自己在倒下去的時候，發現周遭的人都在關注，有人幫忙撿起差一點掉進捷運軌道的AirPods耳機、有人趕快衝去推輪椅要讓自己坐著休息，也有人一直不斷的確認意識情況。

他提到，最令人感動的部分，就是站務員詢問為什麼突然癱軟？就跟對方說，「月台太悶，我就不小心昏倒了」；在說完這句話後，就感覺到陣陣的涼風吹來，「是冷氣！真的願意開冷氣了」，於是在下一班車到來之前，努力恢復到可以行走的體力，帶著滿滿的感動上車回家。

就有其他網友提到自身經驗說「目前只有車廂氣溫降低，每次從車廂踏入月台，溫差大到眼鏡都會起霧」、「每次在台北車站要去搭板南線的時候都像烤箱」、「在南京三民的月台每次都熱到流汗」。

台北捷運回應，9月19日下午5時43分，一名男性旅客於公館站月台候車時突然昏倒，保全發現立即前往關心，並通報站長協助處理，站長抵達時該旅客已清醒；站長關心詢問是否需要通知親友到站或送醫協助，旅客表示無需協助，後續搭乘列車離去。

北捷說，當日於離峰時段（10時至下午4時20分）進行例行空調維護作業，作業期間須短暫停止一側空調運作，另一側則正常運作，事發當時兩側空調已開啟，溫度持續調節中。

台北捷運表示，捷運車站空調溫度依「台北市工商業節能減碳輔導管理自治條例執行作業要點」規定，營業及辦公場所室內冷氣平均溫度須保持在攝氏26度以上。車站上、下午尖峰時間會加大空調送風量，溫度採階梯式規劃，由站外至車廂逐漸降低，目前月台層溫度為26至28度間，是否調降將依相關法規辦理。