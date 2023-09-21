大直案預防性撤離建物安全可放心住 基泰建設今午前提安置計畫

北市大直坍塌案迄今兩周，市府確定將於9月25日起強制拆除傾斜且下陷的25戶建物，至於預防性疏散的周邊建物已完成逾9成損鄰鑑定，昨晚三大技師公會說明鑑定結構安全無虞，可放心入住。建管處表示，基泰建設承諾今天中午前提出後續安置計畫。

中山區大直街94巷工地塌陷，建管處於緊急搶救作業時期，同時委託三大專業公會現場勘查，再由公會出具鑑定報告書；依據鑑定結果顯示，除了已塌陷25戶外，其餘鄰近建築物主要結構無安全疑慮。

建管處表示，為讓住戶安心，9月15日起再委託三大技師公會10多位技師逐一進入屋內勘查鑑定，並現場回覆住戶疑慮，17日已完成163戶、94%的損鄰鑑定現勘作業，其餘未鑑定10戶，因部分要求不需要鑑定或尚未與建築物所有權人取得連繫，建管處會持續聯絡、確認意願並完成鑑定。

為使撤離戶了解建築物受損情形及是否安全無虞，建管處昨天晚間在中山區公所辦「鄰房損壞鑑定結果結構是否安全」說明會，三大技師公會代表說明建築物安全性的初判結果。技師在場表示鑑定結果顯示建築物的結構性並未發生明顯變化，主要結構尚無安全疑慮；對於非結構性的損壞可在適當修復後繼續使用，因此居民們可放心入住。

建管處指出，已請三大技師公會一周內彙整初步受損情形的書面資料，提供基泰建設優先處理；完整鑑定報告將請公會儘速於15天內完成，並提供住戶作為後續修繕及賠償依據。民眾反映公辦都更議題，都發局將擇期向住戶召開說明會；至於安置延長需求，基泰建設代表現場承諾今天中午前會提出後續安置計畫。

建管處補充說明，將委託專業技師公會調查此次災害發生原因，結果將公布在建管處網站；對於大直工地，一定在確保鄰房安全無虞才同意復工，也將要求基泰建設加強周邊鄰房監測，相關監測結果將請公告周知，以全民監督方式要求其謹慎施工，避免危害再發生。