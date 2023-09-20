基泰大直旁2棟民宅不堪使用 25日起依法拆除

台北市建管處今天表示，基泰建設工程施工不當，造成大直街94巷1弄2棟共25戶建物損壞，經鑑定建物已傾頹毀壞不堪使用，有危害公共安全疑慮，依法在25日起執行拆除。

由基泰建設起造、福益營造承造的「基泰大直」建案7日晚間因開挖地下層不慎，導致台北市大直街巷弄25戶民宅嚴重傾斜下陷、建案工地塌陷等狀況。

台北市建築管理工程處今晚發布新聞資料指出，中山區大直街94巷1弄1、3、5、7、9號的1樓至5樓等2棟，共25戶，因基泰建設建造工程施工不當，造成建物損壞。

建管處表示，經鑑定2棟建物已傾頹毀壞不堪使用，並有危害公共安全疑慮，加上近日常發生有感地震，容易造成建物再倒塌，將依建築法規定在25日起執行強制拆除程序。

建管處指出，因基泰建設建築基地的不當施工，造成大直街94巷1弄1至9號建物遭受嚴重損害，包括傾斜和沉陷等問題，經委託3大公會鑑定結果（建築師、土木技師及結構技師），建物傾斜率已超過1/40，且下陷約2至3公尺，鑑定報告均指出無論是繼續居住或修復都不可能。

建管處表示，雖損壞鄰房旁的「基泰大直」工地已填平，但無法確保周邊土壤長期安全穩定，甚至地震來臨時，可能對周遭市民造成危險，必須迅速拆除2棟建物，將依建築法第81條規定拆除。