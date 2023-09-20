大直坍塌案25戶建物傾斜下陷 北市府9月25日起強制拆除

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市大直街94巷的基泰建設建案施工，導致民宅傾斜受損，建管處將於9月25日強制拆除。本報系資料照／記者余承翰攝影
台北市大直街94巷的基泰建設建案施工，導致民宅傾斜受損，建管處將於9月25日強制拆除。本報系資料照／記者余承翰攝影

北市中山區大直民宅坍塌案，大直街94巷1弄1、3、5、7、9號1樓至5樓等2棟共25戶建築物，因基泰建設建造工程施工不當釀建物損壞。建管處今指出，經鑑定建築物已傾頹毀壞不堪使用並有危害公共安全之虞，近日頻頻發生有感地震，極易造成建築物再次倒塌，將依建築法第81條規定於9月25日起執行強制拆除程序。

建管處長虞積學表示，因基泰建設建築基地的不當施工，造成大直街94巷1弄1至9號建築物遭受嚴重損害，包括傾斜和沉陷等問題。根據建管處委託北市建築師、土木技師以及結構技師等三大公會鑑定結果，建築物的傾斜率已超過1/40，整棟建築下陷約2至3公尺，鑑定報告均指出建築物無論是繼續居住或是修復都不可能。

虞積學說，雖然旁邊的災變工地已經填平，但無法確保周邊土壤長期安全穩定，甚至在地震來臨時，可能會對周遭市民造成立即危險，因此必須迅速拆除這幢建築物，建管處將依建築法第81條規定程序執行拆除。

建築 大直 基泰建設

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