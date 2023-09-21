聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北大橋 機車道明年加寬

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導
新北市三重區新北大橋多年來因路幅窄，車禍頻傳，被網友稱「死亡閃電彎」。圖／新北市交通局提供
新北市三重區新北大橋多年來因路幅窄，車禍頻傳，被網友稱「死亡閃電彎」。圖／新北市交通局提供

新北三重區新北大橋多年來因為路幅窄，車禍頻傳，被網友稱「死亡閃電彎」。新北市交通局長鍾鳴時昨在市政會議專案報告說，經評估會將接近主橋橋塔段周邊4個汽車道縮減為3個車道，預計明年上半年會推動。養工處也說，會避開「S」轉折段，將機車道加寬到2公尺，明年底前完工，總工程費用約3千萬。

鍾鳴時在專案報告指出，市長侯友宜上任5年來，在公共運輸、人本交通、共享運具、停車管理、交通治理、危機處理及落實正義等7大面向持續提升與改造，系統性地調整道路工程、交通工程、無障礙設施及各地區交通環境特殊需要。

其中，新北大橋問題迫切亟需改善，交通局交通管制工程科長林昭賢說，該橋為內政部營建署興建，機車道受墩柱影響，設置連續彎道並限速15公里，因路型變化較大常有機車事故，經評估檢討，將快速道路接近主橋橋塔段周邊4個汽車道縮減為3車道，並將外側車道調整為機車道，並順接原機車道，已辦理交維計畫審查。

車道

延伸閱讀

入秋前後蜂最兇！新北瑞芳山區蜂螫最多 這些步道危險

新北達摩洞砍人嫌犯為衛生局關懷個案 社工近日才訪視

比蓋社宅更大問題是後續維管 新北成立「社宅家聯盟」

興建金廈大橋展開公投第一步 陳滄江遞交734份連署書

相關新聞

基泰大直工地也下沉 建管處：持續監測

台北大直民宅塌陷影響25戶，昨晚肇事的基泰大直工地也下沉，附近民眾驚慌。據了解，是基地下沉造成。建管處表示，目前已派員到...

大直案預防性撤離建物安全可放心住 基泰建設今午前提安置計畫

北市大直坍塌案迄今兩周，市府確定將於9月25日起強制拆除傾斜且下陷的25戶建物，至於預防性疏散的周邊建物已完成逾9成損鄰...

捷運早餐生活節 市府倒貼百萬挨批

台北捷運公司9月起推出「早餐生活節」，邀集早餐店進駐捷運站內，各攤商利潤不錯，但市府僅收租金5千元，議員批，市府未依照不...

居住品質參差 新北社宅家聯盟協助

新北社宅覓地不易加上經費龐大，長期僧多粥少，部分社宅生活品質欠佳。新北專責營運管理社宅的住都中心攜手崔媽媽基金會等民間團...

新北大橋 機車道明年加寬

新北三重區新北大橋多年來因為路幅窄，車禍頻傳，被網友稱「死亡閃電彎」。新北市交通局長鍾鳴時昨在市政會議專案報告說，經評估...

無煙中秋 野餐代替烤肉

中秋連假即將來臨，新北市府推出多個景點活動，邀市民到河濱公園觀賞沙雕、光雕美景，以野餐、散步或騎自行車賞月代替烤肉，度過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦