居住品質參差 新北社宅家聯盟協助

新北社宅覓地不易加上經費龐大，長期僧多粥少，部分社宅生活品質欠佳。新北專責營運管理社宅的住都中心攜手崔媽媽基金會等民間團體，昨天成立「社宅家聯盟」，宣示將透過跨域合作，提升社宅居住品質，解決現有困境。

新北近年力拚社宅質量，入住後產生的維管及需求成重點，昨成立「新北社宅家聯盟」，聯合產官學打造平台做全生命周期營運管理，民代建議朝「共生宅」規畫，也有民代說管委會及無障礙設計等問題，應改善。

新北市副市長、住都中心董事長陳純敬說，新北住都中心已自市府接管16處、2440戶社宅，明年起將翻倍增至30餘處、4600戶社宅，需要有不同團體來貢獻知識，包括如何節省人力、有效率處理抽籤入住程序、滿足個別住戶不同需求等，透過資源整合平台，帶給社宅多元服務，也提供給新北城鄉局作後續規畫社宅參考。

台灣物業管理學會理事長郭紀子說，社宅遍地開花，管理及維護是挑戰。台灣建築醫學學會理事長張智元表示，學會針對友善環境、營運績效評估啟動「建築優生學」計畫，幫助降低管理成本。崔媽媽基金會蝸牛租屋營運長張艾玲說，社宅居民的需求如何提供協助是重要一環，弱勢者如何住得安心，也是社宅的重要使命。

市議員陳儀君說，對成立平台樂觀其成，建議要納入共生宅概念，關心居民人文面向，例如央北社宅就有心理衛生中心，未來規畫社宅時也應該要有類似規畫。市議員陳乃瑜則說，央北社宅維管由管理中心主導，住戶曾反映「漏水怎麼修都修不好」，無障礙友善程度仍不足，既然有了平台，就應該將相關問題一起改善。