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基泰大直工地也下沉 建管處：持續監測

聯合報／ 記者林佳彣楊正海／台北報導
台北基泰大直坍塌案造成許多民眾流離失所，市府昨撥付安置補助金給受災戶。本報資料照片
台北基泰大直坍塌案造成許多民眾流離失所，市府昨撥付安置補助金給受災戶。本報資料照片

台北大直民宅塌陷影響25戶，昨晚肇事的基泰大直工地也下沉，附近民眾驚慌。據了解，是基地下沉造成。建管處表示，目前已派員到場監測，未影響到周邊道路以及民房，沒有預防性撤離。

另外，市長蔣萬安上周與大直塌陷案受災戶座談，住戶盼以一年期撥補助金，北市府昨兌現承諾，25戶塌陷、傾斜建物所有權人每坪租金補助1600元，採一次撥付一年，第一年補助昨已入帳，21戶承租戶則一次定額撥付3個月租金補貼，均由基泰救災安置金1億元支應。

建商基泰先前已撥款救災安置金1億元至北市府帳戶，蔣萬安9月13日主持安置補助計畫說明會，指示組成安置專案小組，依說明會上住戶租金補助訴求，以一次撥付1年方式分3年撥，紓解住戶財務壓力。

都發局表示，市府針對傾斜民宅住戶所提的租金補助方案，分別為建物所有權人按照建物所有權狀登載的面積計算租金補貼金額，每坪1600元為標準，共補助3年，依坪數換算，補助金額最低約為每月5萬元。

都發局說，承租戶則依原租約月租金認定，一次定額撥付3個月租金補貼。傾斜民宅的租客如短期內無法找到租屋處，也提供短期一年租期，若租客有合租需求，短期租約也有合租方案，市府將盡速協助有安置需求者完成簽約入住程序，讓住戶生活可盡速恢復正常。

安置專案小組9月14日起即聯繫傾斜民宅所有權人及承租戶，確認相關基本資訊及查調，並在香樹花園酒店1樓大廳開設專案櫃台，提供現場收件及相關安置諮詢服務。

租金補貼 大直 北市

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