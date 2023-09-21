捷運早餐生活節 市府倒貼百萬挨批

台北捷運公司9月起推出「早餐生活節」，邀集早餐店進駐捷運站內，各攤商利潤不錯，但市府僅收租金5千元，議員批，市府未依照不同站點訂定租金，倒貼104萬元，應重新調整租金，或建立分潤制度。北捷回應，預計10月起，會依各站營業效益調整租金，將同步搜集商家營業狀況，評估定價級距。

「2023捷運早餐生活節」從9月1日舉辦至28日，透過商業活動行銷，拓展旅客購買早餐的消費市場及商機，不過，截至13日前，攤位商家預訂早餐的人數為1291筆，若是「捷運乘客」人數實在不算多。

議員秦慧珠指出，整場活動市府包含攤架租賃、活動網頁及投票系統、贈品等，共計145萬元，但每攤月租金僅5千元，總共82攤計算，全部收入才41萬元，活動直接收支為「負104萬」。

她以攤商販售的平日早上6點半到10點計算，13日前的累積營業額約473萬元，平均日營業額每攤約6410元，平均每日租金只要250元，各攤商的利潤相當不錯，又以台北車站的「真芳」每日營業額1萬5001元以上，穩居第一。

秦慧珠認為，「捷運早餐生活節」不僅租金沒有事前完善規畫，不同站點人潮差異也應該訂定不同租金收費，以及每攤業績分潤制度，「這種捷運商機，市府未免虧損太大了。」

此外，北市前議員邱威傑也說，北捷早餐地圖內容，半數是摩斯漢堡和路易莎咖啡等連鎖店，「如果我從松山火車站搭車去小巨蛋站吃路易莎早餐，為什麼我不在松山站的路易莎吃就好？」

北捷表示，為降低商家首次進駐車站門檻，第一個月為測試期，預計第二個月起，各項行銷投資即可快速回收獲利，同時也會依照各站營業效益調整租金。

北捷指出，這次招募商家以捷運周邊早餐商家為主，為方便就近支援，而且連鎖店的分店布點密集，才能在短期內機動調派銷售人力支援進駐，後續會招募更多特色商家，擴大合作層面。