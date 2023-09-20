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蔣市府首度局處首長異動！觀傳局長上任9月轉參事 綠營批留「三大沈痾」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市觀傳局長陳淑慧將轉任參事，遺缺由副秘書長王秋冬接任。本報系資料照。
台北市觀傳局長陳淑慧將轉任參事，遺缺由副秘書長王秋冬接任。本報系資料照。

台北市長蔣萬安上任9個月，蔣團隊局處首長首度人事異動，據悉，觀光傳播局長陳淑慧將轉任參事，遺缺由副秘書長王秋冬接任，王仍兼任副秘書長，新的人事將於下周正式調整。

民進黨北市議員林延鳳認為，蔣萬安施政滿意度「六都吊車尾」，觀傳局未能善盡市政宣傳之責，陳淑慧更在台灣燈會、台北花節、大稻埕夏日節等重大活動都鬧出橫向聯繫欠佳的爭議，無法替蔣加分，恐還讓蔣認為陳淑慧是其低落施政滿意度的「首要戰犯」。

她更指出，台北花節和公園處例行花季業務相抵觸、今年台灣燈會主燈仍無安置方案、明年台北燈節流標等陳淑慧所留下「三大沈痾」，都是新任局長王秋冬需解決的課題。王安撫觀傳局同仁潰散許久軍心外，也必須審慎面對、積極處理。

台灣燈會 觀傳局 蔣萬安

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