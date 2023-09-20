汐止新社后橋以高難度管冪工法穿越國道 台中市府到訪交流
新北汐止社后地區長期交通壅塞，新北規畫「新社后橋園道段道路北延穿越高速公路工程」，目前已完成高速公路下方18支基樁艱困的切除工作，將進入管冪推進開挖地下道作業。台中市政府建設局今也率團前來，彼此交流經驗與心得。
工務局長祝惠美表示，汐止社后地區南北向聯絡道路長期以來不足，新北將同興路從福德二路延伸，穿越福德三路及高速公路到康寧街，以分擔中興路的車流。
高速公路下方採用「管冪工法」開挖，福德三路不能封閉施工，在在使得施工難度倍增，自2020年開工以來陸續克服交通改道、地盤改良、高速公路擋土牆基樁切除及排除中油管線群障礙等困難。
新工處長王益翔說明，該工程的施工要徑在於福德三路可否封閉施工，為降低對社后地區交通的脆弱度的影響，市府決定變更工法，增加預算經費1.1億元及工期895天，特地變更工法展延工期至2025年12月，施工期間維持福德三路既有的交通。
工務局表示，該工程施工方式廣受關注，除了台大、台科大及北科大等多位學者專家參訪外，今年5月內政部長林右昌視察工地時，也十分肯定團隊的努力。台中市政府建設局副局長顏煥義今下午率局處主管到訪，由工務局副局長馮兆麟、新工處長王益翔代表市府接待交流經驗與心得。
工務局長祝惠美指出，該工程計畫總經費約15億元，除內政部營建署補助外，新北市負擔近10億元，計畫道路總長約290公尺，道路寬度約28公尺，除車行地下道外，同時兼顧人行動線，完工後可望有效轉移中興路車流，並與預計今年10月完工的汐止交流道增設南下入口匝道串聯。
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