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汐止新社后橋以高難度管冪工法穿越國道 台中市府到訪交流

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
「新社后橋園道段道路北延穿越高速公路工程」目前已完成高速公路下方基樁切除工作，即將進入下一個高難度的管冪推進開挖地下道作業。圖／新北工務局提供
「新社后橋園道段道路北延穿越高速公路工程」目前已完成高速公路下方基樁切除工作，即將進入下一個高難度的管冪推進開挖地下道作業。圖／新北工務局提供

新北汐止社后地區長期交通壅塞，新北規畫「新社后橋園道段道路北延穿越高速公路工程」，目前已完成高速公路下方18支基樁艱困的切除工作，將進入管冪推進開挖地下道作業。台中市政府建設局今也率團前來，彼此交流經驗與心得。

工務局長祝惠美表示，汐止社后地區南北向聯絡道路長期以來不足，新北將同興路從福德二路延伸，穿越福德三路及高速公路到康寧街，以分擔中興路的車流。

高速公路下方採用「管冪工法」開挖，福德三路不能封閉施工，在在使得施工難度倍增，自2020年開工以來陸續克服交通改道、地盤改良、高速公路擋土牆基樁切除及排除中油管線群障礙等困難。

新工處長王益翔說明，該工程的施工要徑在於福德三路可否封閉施工，為降低對社后地區交通的脆弱度的影響，市府決定變更工法，增加預算經費1.1億元及工期895天，特地變更工法展延工期至2025年12月，施工期間維持福德三路既有的交通。

工務局表示，該工程施工方式廣受關注，除了台大、台科大及北科大等多位學者專家參訪外，今年5月內政部長林右昌視察工地時，也十分肯定團隊的努力。台中市政府建設局副局長顏煥義今下午率局處主管到訪，由工務局副局長馮兆麟、新工處長王益翔代表市府接待交流經驗與心得。

工務局長祝惠美指出，該工程計畫總經費約15億元，除內政部營建署補助外，新北市負擔近10億元，計畫道路總長約290公尺，道路寬度約28公尺，除車行地下道外，同時兼顧人行動線，完工後可望有效轉移中興路車流，並與預計今年10月完工的汐止交流道增設南下入口匝道串聯。

台中市政府今日參訪汐止同興路穿越國道工程，工務局副局長馮兆麟（左）代表贈與台中市政府建設局副局長顏煥義（右），同興路工程相關宣導品供參。圖／新北工務局提供
台中市政府今日參訪汐止同興路穿越國道工程，工務局副局長馮兆麟（左）代表贈與台中市政府建設局副局長顏煥義（右），同興路工程相關宣導品供參。圖／新北工務局提供
工務局副局長馮兆麟代表市府致詞，分享汐止同興路穿越國道工程相關進度及施工歷程。圖／新北工務局提供
工務局副局長馮兆麟代表市府致詞，分享汐止同興路穿越國道工程相關進度及施工歷程。圖／新北工務局提供
「新社后橋園道段道路北延穿越高速公路工程」自2020年開工以來，為維持施工期間福德三路既有交通，特地變更工法展延工期至2025年12月，目前施工團隊刻正勉力趱趕工進，希望能提前如質完工。圖／新北工務局提供
「新社后橋園道段道路北延穿越高速公路工程」自2020年開工以來，為維持施工期間福德三路既有交通，特地變更工法展延工期至2025年12月，目前施工團隊刻正勉力趱趕工進，希望能提前如質完工。圖／新北工務局提供
今日下午台中市政府建設局副局長顏煥義特率局處主管來訪「新社后橋園道段道路北延穿越高速公路工程」，由工務局副局長馮兆麟、新工處長王益翔代表市府接待交流經驗與心得。圖／新北工務局提供
今日下午台中市政府建設局副局長顏煥義特率局處主管來訪「新社后橋園道段道路北延穿越高速公路工程」，由工務局副局長馮兆麟、新工處長王益翔代表市府接待交流經驗與心得。圖／新北工務局提供
台中市政府建設局團隊與新北市政府工務局互相交流工程經驗與心得。圖／新北工務局提供
台中市政府建設局團隊與新北市政府工務局互相交流工程經驗與心得。圖／新北工務局提供

高速公路 汐止 台中市

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